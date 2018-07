"Płomienie ścigały nas aż do wody". Dramatyczne relacje ocalałych

Video: Reuters TV

24.07 | Co najmniej 50 osób zginęło, a 156 zostało rannych na skutek pożarów szalejących w pobliżu Aten - podała we wtorek grecka Agencja Ochrony Cywilnej. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy, premier skrócił zagraniczną wizytę, a rząd zwrócił się o pomoc do państw UE.

