Jak wygląda dostęp do broni w USA (materiał "Faktów z Zagranicy" z października 2017 roku)

Podczas kontroli na lotniskach w USA w 2017 roku wykryto blisko cztery tysiące sztuk broni palnej w bagażach podręcznych, co stanowi rekordową liczbę - podała we wtorek agencja do spraw bezpieczeństwa transportu (TSA).