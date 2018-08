Rekin pojawił się przy plaży na Majorce. Nagrania turystów

Video: ENEX, Reuters

Rekin przy plaży na Majorce. Nagrania turystów

03.08 | W czwartek zaledwie kilkanaście metrów od jednej z plaż kurortu Calas De Mallorca pojawił się trzymetrowy rekin błękitny. Turyści zostali ewakuowani z wody, a policjanci odgrodzili linię brzegową. Rekin został wyciągnięty na brzeg po tym, jak ratownicy i przedstawiciele innych służb zauważyli, że ryba przestała się ruszać i tylko unosiła się na wodzie. Brytyjski tabloid "The Sun" cytujący miejscowych weterynarzy podał, że zwierzęcia przetransportowanego do specjalnego ośrodka nie udało się uratować. Najprawdopodobniej zostało ukłute przez płaszczkę i do brzegu dopłynęło w stanie agonalnym.

