"Poważne wyzwanie strategiczne" przed brexitem

Brytyjski dziennik "Financial Times" dotarł do poufnego dokumentu, który sugeruje, że rząd Borisa Johnsona do końca przyszłego roku nie będzie gotowy do wprowadzenia nowych procedur obejmujących handel z Irlandią Północną, przez co nie będzie możliwe zrealizowanie protokołu, który premier Johnson podpisał w październiku z przywódcami pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Rzecznik Partii Konserwatywnej zapewnia jednak, że data zakończenia okresu przejściowego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest niezagrożona.

Premier Boris Johnson zapowiada, że jeśli jego Partia Konserwatywna w czwartkowych wyborach do Izby Gmin zdobędzie bezwzględną większość, to Wielka Brytania wyjdzie z UE 31 stycznia 2020 roku, a okres przejściowy, w którym relacje z UE pozostaną na dotychczasowych zasadach, upłynie 31 grudnia 2020 roku.

Plany Johnsona na pierwsze 100 dni nowego rządu To są... czytaj dalej » Opisywany przez "Financial Times" dokument ministerstwa do spraw wyjścia z Unii Europejskiej zwraca uwagę na ewentualne "prawne i polityczne (krajowe i unijne) skutki braku możliwości zrealizowania protokołu w grudniu 2020 roku". Chodzi o protokół dotyczący Irlandii Północnej, podpisany przez Johnsona wraz z przywódcami pozostałych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w październiku w ramach porozumienia w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE.

- Zapewnienie niezbędnej infrastruktury, związanych z nią systemów i personelu w celu wdrożenia wymogów protokołu do grudnia 2020 roku stanowi poważne wyzwanie strategiczne, polityczne i operacyjne - głosi dokument ministerstwa, który w zeszłym tygodniu został rozesłany do wyższych urzędników rządowych.

Jak dodano, "budowa (infrastruktury) w terenie musiałaby się rozpocząć, zanim poznamy wynik negocjacji", co jest odniesieniem do całościowej umowy o wolnym handlu z UE, którą Johnson obiecuje zawrzeć przed końcem 2020 roku.

"Dokończymy brexit. Stworzymy nową Wielką Brytanię" Brytyjski premier... czytaj dalej » Dokument, oznaczony jako "oficjalny, poufny", kończy się omówieniem możliwości, że rząd nie będzie gotowy do wprowadzenia w życie do końca przyszłego roku nowych systemów i procedur obejmujących handel z Irlandią Północną.

"Nie przedłużymy okresu przejściowego"

Do treści dokumentu odniósł się rzecznik Partii Konserwatywnej. - Nasze nowe porozumienie z Unią Europejską pozwoli całej Wielkiej Brytanii, w tym Irlandii Północnej, wyjść z UE. Większościowy rząd konserwatystów wdroży to porozumienie i w przyszłym roku uzgodni porozumienie handlowe. W ten sposób wzmocnimy naszą unię i nie przedłużymy okresu przejściowego poza grudzień 2020 roku - powiedział rzecznik.

Z kolei Ministerstwo do spraw wyjścia z UE oświadczyło, że nie komentuje przecieków.

"Jest bardzo zdolny". Johnson otrzymał poparcie, którego nie chciał Boris Johnson... czytaj dalej » Johnson tymczasem podtrzymuje stanowisko, że uzgodnione przez niego porozumienie z UE, które przewiduje, iż Irlandia Północna pozostanie częścią brytyjskiego obszaru celnego, ale będzie objęta unijnymi regulacjami celnymi, nie będzie wymagało kontroli celnej towarów północnoirlandzkich wysyłanych do pozostałej części Zjednoczonego Królestwa.

Według innego dokumentu, który w zeszłym tygodniu wyciekł z ministerstwa finansów, kontrole będą konieczne w przypadku handlu w obie strony, co w praktyce, wbrew zapewnieniom Johnsona, tworzy granicę celną między Irlandią Północną, a resztą kraju.

Wybory 12 grudnia

29 października 2019 roku brytyjscy posłowie zdecydowali, że przedterminowe wybory do Izby Gmin odbędą się w czwartek 12 grudnia.

Zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów poparło 438 posłów, przeciwnych było zaledwie 20.

