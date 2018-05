Nowa nazwa zakończy spór z Grecją? Premier Macedonii zapowiada referendum





Premier Macedonii Zoran Zaew oświadczył w środę, że jakakolwiek nowa nazwa tego kraju, która zostanie uzgodniona z Grecją, będzie poddana pod referendum. Podkreślił, że Skopje i Ateny są bliższe niż kiedykolwiek porozumienia kończącego spór o nazwę.

Rząd Macedonii zobowiązał się do zmiany nazwy kraju w związku zarzutami Grecji, że obecna implikuje roszczenia do greckiej prowincji o tej samej nazwie. W zamian Ateny obiecują wycofanie obiekcji do członkostwa Macedonii w NATO i Unii Europejskiej.

Grecja na forum UE przeforsowała oficjalną nazwę: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (akronim angielski - FYROM) i od lat blokuje wysiłki Macedonii, by wstąpić do NATO i UE.



Zaew powiedział, że referendum w sprawie nowej nazwy odbędzie się we wrześniu lub w październiku.

"Nowa" Macedonia

Spór o nazwę datuje się od czasu, gdy Macedonia uzyskała w 1991 roku niepodległość. Proponowano różne rozwiązania - między innymi dodanie do nazwy Republiki Macedonii określenia "nowa" lub "północna", czy też przyjęcie nazwy Republika Ilinden Macedonii.



Ilinden to w języku macedońskim dzień św. Eliasza, święto obchodzone w Macedonii 2 sierpnia. Dzień ten jest dla Macedonii ważny z dwóch powodów - wiąże się z tak zwanym powstaniem ilindeńskim, które wybuchło 2 sierpnia 1903 roku przeciw imperium osmańskiemu w należących wówczas do niego regionach Macedonia i Tracja, oraz z datą 2 sierpnia 1944 roku, gdy w monastyrze Prohora Pczinjskiego na terenie dzisiejszej Serbii ogłoszono państwowość Macedonii.