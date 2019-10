Erdogan apeluje do rodaków: rzućcie papierosy i napijcie się herbaty

Foto: EPA/ERDEM SAHIN/PAP Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

"E-papieros dwukrotnie zwiększa ryzyko zawału"

E-papierosy są dostępne na rynku od około 10 lat, w związku z tym badań długofalowych jeszcze nie ma. To co mamy, to wyniki badań oceniających ostre efekty narażenia. Dzięki temu wiemy, że e-papieros dwukrotnie zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego - mówił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS przewodniczący doktor Matusz Jankowski, przewodniczący sekcji antytytoniowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

»