"Wspomnienia wracają w snach. Do dziś boję się psów, owczarków niemieckich"





Świadectwo więźniarek z Ravensbrueck jest bezcennym darem dla przyszłych pokoleń - powiedziała w niedzielę Agata Kornhauser-Duda. W Miejscu Pamięci Ravensbrueck odbyły się uroczystości z okazji 73. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego.

Pierwsza dama uczestniczyła w uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Ravensbrueck.

Źródło: PAP/Marcin Bielecki Agata Duda u brzegu jeziora Schwedtsee, gdzie wysypywano prochy więźniarek



- Dla nas Polaków obóz w Ravensbrueck ma szczególne znaczenie. Blisko 32 tysiące Polek stanowiło najliczniejszą grupę narodową wśród osadzonych. Wiele z nich współtworzyło nasze narodowe elity, skazane przez niemieckiego okupanta na wyniszczenie – powiedziała Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości rocznicowych w Miejscu Pamięci obozu w Ravensbrueck. Przypomniała, że były to kobiety-żołnierze Armii Krajowej, a także zakonnice czy harcerki.

"Chylę przed paniami czoła"

- Trafiały tutaj, ponieważ ich czynne zaangażowanie na rzecz wolnej Polski oraz ich oddziaływanie społeczne, niemieckie władze okupacyjne uważały za zagrożenie - zaznaczyła.



Agata Kornhauser-Duda skierowała wyrazy podziękowania i szacunku do obecnych na uroczystości byłych więźniarek obozu.

- Drogie panie, chylę przed paniami czoła. Dziękuję za waszą obecność i za składane przez panie świadectwo. Jego znaczenia nie sposób przecenić – powiedziała Kornhauser-Duda. Podkreśliła, że jest ono bezcennym darem dla przyszłych pokoleń, "jest głośnym wołaniem: "nigdy więcej wojny".

- Nigdy więcej ideologii szerzących nienawiść i pogardę – podkreśliła pierwsza dama.



Podziękowała wszystkim, którzy zaangażowani są w przekazywanie pamięci o obozie w Ravensbrueck. - To ważna i nieusuwalna część historii i tożsamości narodów Europy – powiedziała Kornhauser-Duda. Dodała, że ma nadzieję, iż w remontowanym budynku dawnego więzienia obozowego znajdzie się miejsce na wystawę poświęconą polskim więźniarkom.

- Wieczna pamięć ofiarom Ravensbrueck. Nigdy więcej wojny – zakończyła.

"Wspomnienia wracają"

Uroczystości rocznicowe odbyły się w Miejscu Pamięci Ravensbrueck, na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Wzięły w nich udział byłe więźniarki obozu. Agata Kornhauser-Duda przyjechała wraz z polską delegacją, w której uczestniczyli między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski i szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Obecni byli polscy uczniowie i przedstawiciele archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.



Była więźniarka Stella Nikiforowa, która trafiła do obozu jako czterolatka, powiedziała podczas uroczystości, że konieczne jest, aby wspominać także o dzieciach, które kobiety z Ravensbrueck ratowały "nie patrząc na ich narodowość". Jak wyjaśniła, każde dziecko miało "obozową matkę", a często kilka.



- Nam, dzieciom wojny, mówi się często: po co pamiętać o przeszłości? czy wy cokolwiek zrozumieliście? Ale najstraszniejsze dla każdego dziecka jest właśnie to niezrozumienie: dlaczego zabrano mamę, dlaczego krzyczą i biją? – powiedziała Nikiforowa. Dodała, że wspomnienia wracają "wbrew woli".



- Wspomnienia wracają w snach. Ja do dziś boję się psów, owczarków niemieckich. Tak samo bałam się pryszniców. Na pewno rozumiecie, dlaczego - powiedziała.

Najliczniejszą grupę stanowiły Polki

Uczestnicy uroczystości wrzucili kwiaty do jeziora Schwedtsee, do którego Niemcy wrzucali prochy zamordowanych w obozie więźniów. Złożono też wiązanki przy ścianie, przed którą dokonywano egzekucji więźniarek i przy ścianie obozu, na której upamiętnione są poszczególne narodowości więźniów. Częścią obchodów była też msza św. celebrowana przez biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Henryka Wejmana, a także wystawa i wykłady.



Obóz w Ravensbrueck utworzono w marcu 1939 roku. Był pierwszym i jedynym kobiecym obozem koncentracyjnym w Trzeciej Rzeszy. Był nim do czasu utworzenia oddziału kobiecego w obozie Auschwitz w 1942 roku. Przeszło przez niego około 120 tysięcy kobiet i dzieci oraz około 20 tysięcy mężczyzn. Około 30 tysięcy więźniów zostało zamordowanych.



Najliczniejszą grupę wśród więźniarek stanowiły Polki.

Oglądaj Wideo: tvn24 Relacje byłych więźniarek obozu w Ravensbrueck

Przez administrację SS obóz traktowany był jako miejsce wyniszczenia polskiej kobiecej inteligencji. Na Polkach wykonywano zbiorowe egzekucje, a także pseudonaukowe, brutalne eksperymenty.

W sierpniu 1944 roku rozpoczęła się w obozie akcja zacierania śladów zbrodniczej działalności. Polegała ona przede wszystkim na mordowaniu świadków. 8 tysięcy więźniarek wywieziono do Szwecji i Danii. 20 tysięcy więźniarek w ostatnich dniach wojny brało udział w marszach ewakuacyjnych na zachód, tzw. marszach śmierci. Obóz został wyzwolony 30 kwietnia przez wojska radzieckie. Znajdowało się w nim jeszcze około 2 tysięcy więźniarek.

Oglądaj Wideo: Twitter - Kancelaria Prezydenta, PAP/Marcin Bielecki 73. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego



Po wyzwoleniu teren obozu był przez Armię Czerwoną wykorzystywany jako koszary.



Od 1948 r., staraniem byłych więźniarek, w obrębie dawnego krematorium odbywały się uroczystości upamiętniające. W 1959 r. uruchomiono Narodowe Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrueck obejmujące wybrzeże jeziora Schwedtsee. W utworzonym muzeum zgromadzono pamiątki, dokumenty i rysunki przekazywane przez byłe więźniarki. Na początku lat 80. stworzono tzw. wystawę narodów – 17 odrębnych wystaw narodowych.