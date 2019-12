"Znaczny wzrost" sprzedaży broni na świecie

Video: US Army

Uzbrojenie amerykańskiej brygady wyładowywane w Bremerhaven

09.01 | Amerykańskie wojsko opublikowało zdjęcie, które przedstawia "wylądowanie" pierwszego czołgu M1 Abrams na polskiej ziemi. Nie jest to pierwsza w ogóle taka maszyna w Polsce, ale pierwsza należąca do brygady pancernej, która właśnie jest przerzucana na wschód NATO. Jej uzbrojenie i żołnierze już od kilku dni docierają do Europy.

