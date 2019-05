Wymuszenia, aresztowania, głód. "Zaklęty krąg niedoborów, korupcji i represji"

Mieszkańcy Korei Północnej tkwią w zaklętym kręgu braku środków do życia, korupcji i represji; by przetrwać, muszą dawać urzędnikom łapówki – oceniło biuro ONZ do spraw praw człowieka w opublikowanym we wtorek raporcie na temat sytuacji w komunistycznej Korei.

Jestem zaniepokojona tym, że ciągłe skupianie się na kwestii nuklearnej odwraca uwagę od fatalnego stanu praw człowieka wielu milionów Północnych Koreańczyków Michelle Bachelet

Według raportu skorumpowani urzędnicy wymuszają łapówki od zubożałych mieszkańców, grożąc im aresztowaniami i karami. Szczególnie dotyczy to osób pracujących w nieformalnym sektorze prywatnym.

"Groźby zatrzymania, aresztowania i karania dają urzędnikom państwowym potężne narzędzie do wymuszania pieniędzy od ludności, która walczy o przetrwanie" - napisano w nowym raporcie, który powstał w oparciu o wywiady z ponad 200 osobami zbiegłymi z Korei Płn. do Korei Płd.

Przekupstwa to "codzienny element walki o związanie końca z końcem", jaką prowadzą mieszkańcy Korei Płn. zamknięci w "zaklętym kręgu niedoborów, korupcji i represji" - ocenili oenzetowscy eksperci.

- Jestem zaniepokojona tym, że ciągłe skupianie się na kwestii nuklearnej odwraca uwagę od fatalnego stanu praw człowieka wielu milionów Północnych Koreańczyków - wskazała w oświadczeniu wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet. - Prawo do pożywienia, zdrowia, schronienia, pracy, swobody poruszania się i wolności są uniwersalne i niezbywalne, ale w Korei Północnej zależą głównie od zdolności danej osoby do przekupywania urzędników państwowych - dodała.

Według raportu centralnie sterowana gospodarka jest źle zarządzana i nie zapewnia mieszkańcom środków do życia. Wielu z nich musi ich szukać, handlując na czarnym rynku lub pracując w nieformalnym sektorze prywatnym. To z kolei wystawia ich na zagrożenie ze strony skorumpowanych urzędników, którzy wymuszają od nich łapówki.

- Jeśli podążasz za wytycznymi rządu, umierasz z głodu - powiedział jeden ze zbiegów cytowany w raporcie. Z publikowanych wcześniej danych ONZ wynika, że czterech na 10 Północnych Koreańczyków, a więc około 10 mln osób, cierpi z powodu chronicznego niedoboru żywności, a w związku z najgorszymi zbiorami od dekady w tym roku można się spodziewać dalszych cięć racji żywnościowych.

Nie mają sobie niczego do zarzucenia

Władze Korei Północnej odrzuciły raport, określając go jako "umotywowany politycznie z wrogich pobudek". "Takie raporty (...) zawsze są oparte na tak zwanych zeznaniach 'zbiegów', którzy przekazują zmyślone informacje, by zarobić na życie, lub są do tego zmuszani" - napisało przedstawicielstwo Korei Północnej przy ONZ w Genewie w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera.

Pjongjang twierdzi, że zła sytuacja humanitarna to efekt sankcji, nakładanych na Koreę Płn. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ od 2006 roku w reakcji na zbrojenia nuklearne i rakietowe. Jednak według raportu ONZ wojsko ma pierwszeństwo w kolejce do funduszy, a władze źle zarządzają gospodarką.

Jak rozmawiać z Koreą?

Społeczność międzynarodowa stara się nakłonić władze Korei Płn. do rezygnacji z broni jądrowej. Negocjacje nuklearne między USA a Koreą Płn. znalazły się jednak w impasie po fiasku lutowego szczytu przywódców obu krajów w Hanoi.

Pjongjang żąda zniesienia międzynarodowych sankcji, ale Waszyngton wyklucza ustępstwa, dopóki nie zostaną podjęte konkretne kroki w kierunku "całkowitej, możliwej do zweryfikowania i nieodwracalnej denuklearyzacji" Korei Płn. Północnokoreańskie MSZ groziło niedawno, że rozmowy nigdy nie zostaną wznowione, jeśli USA nie zmienią swojego stanowiska.

