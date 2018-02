Kim ma pomagać syryjskiemu reżimowi w produkcji broni chemicznej. Tajny raport ONZ





Foto: Mohammed Badra / PAP/EPA Korea Północna ma pomagać syryjskiemu reżimowi w produkcji broni chemicznej (nagranie nalotów, w których miała zostać użyta)

Korea Północna dostarczała w ostatnich latach Syrii sprzęt do produkcji broni chemicznej i rakiet balistycznych, naruszając sankcje - oznajmili eksperci ONZ. Natomiast do Birmy reżim północnokoreański wysyłał wbrew sankcjom broń rakietową.

Grupa ekspertów monitorująca sankcje nałożone na Koreę Północną oświadczyła, że ich śledztwa w sprawie zakazanych transportów rakiet balistycznych, broni konwencjonalnej i towarów podwójnego zastosowania wykazały ponad 40 wcześniej niezgłaszanych dostaw do Syrii w latach 2012-2017.

Wyjazdy do Syrii

Brak papieru, problemy z łącznością. Media: Korea Północna odczuła sankcje Niedobory papieru... czytaj dalej » Agencja Associated Press uzyskała szczegółowe informacje z ponad 200-stronicowego poufnego raportu ekspertów ONZ, w tym z ustaleń dotyczących broni chemicznej w Syrii.

Stany Zjednoczone i inne zachodnie kraje oskarżyły syryjski reżim o użycie broni chemicznej na obszarach kontrolowanych przez rebeliantów, w tym ostatnio we Wschodniej Gucie, na wschód od stolicy Syrii Damaszku. Rząd prezydenta Syrii Baszara el-Asada temu zaprzecza.



Raport przygotowywany dla Rady Bezpieczeństwa ONZ, który według dyplomatów zostanie najpewniej upubliczniony w połowie marca, ujawnia szczegóły odnośnie - jak to ujęto - "istotnych nowych dowodów" na temat interesów między Koreą Północną a Syrią, które sięgają 2008 roku. Według niewymienionego z nazwy państwa ONZ firma północnokoreańska Rjonhap-2 była zaangażowana w tamtym okresie w program balistyczny w Syrii.



Zgodnie z raportem ONZ wizyta delegacji KRLD w sierpniu 2016 roku "dotyczyła przekazania do Syrii specjalnych zaworów oporowych i termometrów znanych z użycia w programach broni chemicznej". Informacja ta pochodzi od innego państwa członkowskiego ONZ, które również poinformowało, że technicy północnokoreańscy "nadal działają w obiektach związanych z bronią chemiczną i obiektach rakietowych w Barzeh, Adrze i Hamie" na terenie Syrii.



W dokumencie przywołano odpowiedź władz w Damaszku na doniesienia panelu ekspertów ONZ: "W Syrii nie ma północnokoreańskich firm, a jedyna obecność osób z KRLD ogranicza się do sfery sportowej w ramach indywidualnych kontraktów dotyczących treningów lekkoatletycznych i gimnastycznych".

Specjalne płytki, łożyska i światłowody

Ponadto panel ekspertów ONZ poinformował, że zbadał również zakazane przez państwa członkowskie ładunki, które zostały wysłane w 2016 i 2017 roku przez chińską firmę Cheng Tong Trading Co. Ltd. do przedsiębiorstw mieszczących się w Damaszku. Eksperci stwierdzili, że 13 kontenerów było wypełnionych "kwasoodpornymi płytkami" do wyłożenia pięciu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, co wystarczyłoby przy budowie dużego obiektu przemysłowego.



Wielka defilada w Pjongjangu. Kim triumfuje: jesteśmy światową potęgą W przeddzień... czytaj dalej » Analiza jednego kraju wykazała, że płytki "miały być wykorzystywane do działań prowadzonych w wysokich temperaturach" - poinformował panel ekspertów. Podczas gdy inny kraj poinformował, że materiał "może być wykorzystany do wyłożenia wewnętrznych ścian zakładów chemicznych".



Panel poinformował również, że kontynuuje swe dochodzenie w sprawie działalności Rju Dzina, wysokiego rangą przedstawiciela firmy KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) w Syrii, który znajduje się na czarnej liście osób objętych sankcjami ONZ. Według raportu Rju Dzin, który w liście do syryjskiego generała Alego Salima z Biura Zaopatrzenia Armii, przedstawia się jako generał, złożył oficjalną propozycją dotyczącą "systemu dowodzenia i kontroli obrony powietrznej".



KOMID jest głównym sprzedawcą broni w KRLD i głównym eksporterem towarów oraz sprzętu związanego z produkcją broni konwencjonalnej, w tym rakietowej. W raporcie napisano między innymi, że Rju Dzin wysłał do Syrii łożyska kulkowe i światłowody oraz otrzymał za nie odpowiednio 56 tysięcy euro i 48 tysięcy euro, które zostały przekazane za pośrednictwem Tanchon Commercial Bank.



Panel ekspertów podał również, że niewymienione z nazwy państwo członkowskie ONZ poinformowało o dowodach na otrzymanie przez Birmę od Korei Północnej broni konwencjonalnej, w tym wielu wyrzutni rakiet i pocisków rakietowych ziemia-powietrze. Oprócz tego Birma dostała systemy rakiet balistycznych.