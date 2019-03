13-letni "bohater z autobusu" ma dostać włoskie obywatelstwo





Kierowca podpalił autobus z dziećmi Foto: PAP/EPA/FLAVIO LO SCALZO Video: Reuters Kierowca podpalił autobus z dziećmi 20.03 | Kierowca, uciekając, zjechał na pobocze i tam rozlał benzynę w autobusie, a następnie ją podpalił, krzycząc, że chce się zabić. Wykrzyczał też słowa: "Trzeba powstrzymać śmierć ludzi na Morzu Śródziemnym". zobacz więcej wideo »

Karabinierzy wyprowadzili dzieci i aresztowali sprawcę Foto: PAP/EPA/FLAVIO LO SCALZO Video: Reuters Karabinierzy wyprowadzili dzieci i aresztowali sprawcę 20.03 | Sprawcą zdarzenia w miejscowości San Donato Milanese był prowadzący autobus 47-letni Senegalczyk z włoskim obywatelstwem. Kierowca autokaru, w którym było ponad 50 uczniów gimnazjum z okolic miasta Crema, zmienił nagle trasę, zatrzymał pojazd i z nożem w ręku powiedział uczniom, że nikt nie może wysiąść. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA/FLAVIO LO SCALZO | Video: Reuters W wyniku podpalenia autobusu 14 osób trafiło do szpitala

Nastolatek, który przyczynił się do uratowania uczniów z porwanego autobusu, otrzyma włoskie obywatelstwo - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i wicepremier Włoch, Matteo Salvini.

Porwał i podpalił autobus z dziećmi. Usłyszał zarzuty 14 osób, w tym 12... czytaj dalej » 47-letni Senegalczyk z włoskim obywatelstwem, prowadzący autobus, w którym było ponad 50 uczniów gimnazjum z okolic miasta Crema, zmienił nagle trasę, zatrzymał pojazd, a wnętrze oblał paliwem.

Dzieciom zabrał wcześniej telefony komórkowe, żeby nie mogły wezwać pomocy.

13-letni Ramy Shehata schował jednak swój telefon i w trakcie porwania próbował zaalarmować służby i rodziców. Telefon wypadł mu z ręki, a aparat przejął Adam, inny z uwięzionych chłopców.

"Rozumie wartości naszego kraju"

Matteo Salvini powiedział, że Ramy za swoje heroiczne zachowanie powinien zostać nagrodzony włoskim obywatelstwem - podała agencja Ansa. - Tak, przyznać obywatelstwo Ramy’emu, bo pokazał, że rozumie wartości naszego kraju - powiedział Salvini.

Ramy, którego ojciec przybył z Egiptu w 2001 roku, urodził się we Włoszech, ale nie ma tamtejszego obywatelstwa. Zgodnie z prawem, dzieci urodzone we Włoszech, których rodzice są imigrantami, nie mogą uzyskać obywatelstwa do momentu ukończenia osiemnastego roku życia.

Spór o marokańskiego imigranta

Adam El Hamami, który jest marokańskim imigrantem, także pomógł zaalarmować o zdarzeniu służby. Jego ojciec, Khalid, uważa, że również jego syn powinien otrzymać włoskie obywatelstwo.

- Adam jest wrażliwym chłopcem i było mu przykro, że wszyscy, nawet w szkole, mówią o jego koledze, a nie wspominają o nim ani słowa - powiedział Khalid El Hamani.

Włoskie władze nie komentują, czy Adam również otrzyma włoski paszport.

Źródło: Google Maps Do zdarzenia doszło na przedmieściach Mediolanu

O tym, że Ramy Shehata może otrzymać włoskie obywatelstwo mówiono już w zeszłym tygodniu, ale Matteo Salvini, który jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjmowania uchodźców, był początkowo przeciwny takiej decyzji.

Salvini przyznał, że przed podjęciem decyzji o przyznaniu włoskiego obywatelstwa, władze muszą szczegółowo sprawdzić pochodzenie i historię jego ojca.

We wtorek minister złagodził swoje stanowisko, oświadczając, że ewentualne przeciwności prawne mogą "zostać przezwyciężone" w obliczu "aktu odwagi".

Władze poinformowały, że Ramy Shehata i Adam El Hamami należą do piątki chłopców, uczestniczących w zdarzeniach związanych z porwaniem autokaru, których zaprosił na spotkanie minister Salvini. Chłopcy zostali zaproszeni jako specjalni goście na mecz piłkarskiej reprezentacji Włoch z Liechtensteinem w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2020 roku.

Źródło: PAP/EPA/FLAVIO LO SCALZO Bohaterscy chłopcy w nagrodę mogli z bliska oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji Włoch

Kierowca autobusu był karany

Sprawcą zdarzenia w miejscowości San Donato Milanese był prowadzący autobus 47-letni Senegalczyk z włoskim obywatelstwem.

Kierowca, uciekając, zjechał na pobocze i tam rozlał benzynę w autobusie, a następnie ją podpalił, krzycząc, że chce się zabić. - Trzeba powstrzymać śmierć ludzi na Morzu Śródziemnym - wykrzykiwał mężczyzna.

14 osób, w tym 12 dzieci, trafiło do szpitala koło Mediolanu, ale gdyby nie interwencja Ramy’ego i Adama - liczba poszkodowanych mogła być znacznie większa.

Karabinierzy wyprowadzili dzieci z pojazdu i aresztowali sprawcę. Ustalono, że był on już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu i przemoc seksualną.