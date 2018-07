Rakieta eksplodowała tuż po starcie

Rakieta MOMO-2 zbudowana przez japoński start-up Interstellar Technologies Inc. rozbiła się w kilka sekund po starcie i eksplodowała. Rakietę próbowano posłać w kosmos z wyspy Hokkaido. To już druga rakieta japońskiej firmy, która się rozbiła. W lipcu ubiegłego roku rakieta MOMO-1 wzniosła się na wysokość około 20 kilometrów, a potem runęła do oceanu.