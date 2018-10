"Siewca nienawiści" wyszedł na wolność

Foto: PAP/EPA/Andy Rain Video: Maciej Woroch / Fakty TVN

W Syrii i Iraku po stronie bojowników z Państwa Islamskiego walczy co najmniej kilkuset Europejczyków. Pojawiają się doniesienia, że wśród nich są także Polacy, którzy zwerbowani zostali propagandowymi filmami publikowanymi w internecie. Miesiąc po masakrze w Paryżu i atakach na redakcję tygodnika „Charlie Hebdo” Maciej Woroch rozmawiał z muzułmańskim aktywistą, który zasłynął żądaniem wprowadzenia w Wielkiej Brytanii prawa szariatu. „Jednego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce, bo wierzymy, że należy usunąć wszystkie opresyjne reżimy. Jeśli rządzi wami ktoś inny niż Allah, to jest to forma ucisku. Dzięki naszej polityce i ten wasz reżim zostanie usunięty, a ludzie będą szczęśliwsi” – mówi imam Anjem Choudary. Według brytyjskich władz jest on nie tylko jednym z najbardziej kontrowersyjnych i radykalnych, ale także niebezpiecznych imamów na Wyspach Brytyjskich .

