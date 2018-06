"Stany Zjednoczone straciły cierpliwość"





Foto: UN/Isaac Billy | Video: ENEX ONZ prowadzi misję w Sudanie Południowym

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła w czwartek projekt rezolucji przedłużającej niektóre sankcje wobec Sudanu Południowego. Poprzednie obowiązywały do 31 maja. Decyzja zapadła na posiedzeniu w ostatnim dniu polskiego przewodnictwa w Radzie. - Już od dawna powinniśmy się domagać czegoś lepszego dla mieszkańców Sudanu Południowego - argumentowała ambasador USA Nikki Haley. Jak mówiła, "Stany Zjednoczone straciły cierpliwość.

Rezolucja 2418 zawiera postanowienia o przedłużeniu do 15 lipca obowiązujących sankcji między innymi wobec sześciu osób, w tym niektórych ministrów i wysokich wojskowych z Sudanu Południowego.

Dokument, który zaproponowały USA, zwraca się do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o przygotowanie do 30 czerwca raportu stwierdzającego, czy w Sudanie Południowym osiągnięto mające szanse powodzenia porozumienie polityczne i czy ustały walki. W przeciwnym przypadku Rada Bezpieczeństwa rozważy w ciągu pięciu dni wprowadzenie kolejnych restrykcji.

Obejmowałyby one między innymi zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania sześciu osobom, w tym ministrom obrony i informacji oraz zastępcy szefa sztabu armii do spraw logistyki. Rezolucja grozi też wprowadzeniem embarga na dostawy broni do Sudanu Południowego.

Projekt USA poparło dziewięć państw, w tym Polska, Francja i Wielka Brytania. Było to wymagane minimum. Od głosu wstrzymało się natomiast sześć krajów, a pośród nich Rosja i Chiny.

Haley z emocjonalnym przemówieniem

Wojna domowa o podłożu etnicznym w Sudanie Południowym pochłonęła dziesiątki tysięcy śmiertelnych ofiar. Cztery miliony osób zostały zmuszone do opuszczenia domów.

Z emocjonalnym przemówieniem wystąpiła podczas debaty ambasador USA Nikki Haley. Mówiła między innymi o zabójstwach mężczyzn i dzieci na oczach kobiet. - To nie są hipotezy. To są historie prawdziwych ludzi, których widziałam i słyszałam, kiedy odwiedziłam Sudan Południowy. To ich smutna rzeczywistość, ponieważ przywódcy Sudanu Południowego nie zdołali ich ochronić - oświadczyła Haley.

"Ludzie już zaczęli umierać z głodu". Klęska w Sudanie Południowym Raport ONZ... czytaj dalej » Przekonywała, że nie są to wyjątkowe przypadki. Uzbrojone grupy, w tym siły rządowe - jak dodała - niemal codziennie atakują, rabują i mordują cywilów. Cztery miliony ludzi zostało wysiedlonych w rezultacie walk, a 2,5 miliona stało się uchodźcami - podkreślała.

"Stany Zjednoczone straciły cierpliwość"

Haley krytykowała w swym wystąpieniu Radę Bezpieczeństwa. Zarzucała, że nie nałożyła embarga na dostawę broni. Od 2015 roku nie ukarała sankcjami ani jednej osoby, nawet wobec zarzutów, że przemoc związana z odnowioną wojną domową zabiła tysiące ludzi.

- Stany Zjednoczone straciły cierpliwość. Status quo jest nie do przyjęcia. Już od dawna powinniśmy się domagać czegoś lepszego dla mieszkańców Sudanu Południowego - argumentowała.

Wskazywała również na nieskuteczność taktyki polegającej na czekaniu. Zwłoka przynosi - podkreślała - więcej walk i więcej okrucieństw.

Porozumienia między stronami konfliktu w Sudanie Południowym ambasador nazwała słowami na papierze. Zwróciła uwagę, że ani Międzyrządowa Organizacja do spraw Rozwoju (IGAD) ani Unia Afrykańska nie wyciągnęły konsekwencji wobec naruszających prawo. Wzywała do konkretnych działań ze strony całej społeczności międzynarodowej, aby pociągnąć zwalczających się antagonistów do odpowiedzialności.

Rosja i Etiopia przeciwko

815 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Chcą położyć temu kres Społeczność... czytaj dalej » Do krytyków rezolucji zaliczali się między innymi ambasadorzy Rosji Wasilij Niebienzia oraz Etiopii Tekeda Alemu. Padały argumenty, że dokument pojawia się w trakcie rozmów pokojowych prowadzonych przez IGAD. Zarzucali brak dostatecznych konsultacji z regionem. Zgłaszali wątpliwości czy sankcje sprzyjają politycznemu porozumieniu. Zarzucali też pośpiech w sytuacji, kiedy rozważa się tak istotną sprawę.

Inni uczestnicy debaty, którą prowadziła ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka, żałowali między innymi, że rezolucji nie przyjęto przez konsensus. Opowiadali się za procesem pokojowym i większym zaangażowaniem w rozwiązanie konfliktu społeczności międzynarodowej, w tym ONZ i organizacji regionalnych.

Nawoływali również do podjęcia działań przeciw tym, którzy łamią prawo, i ukarania winnych.

Porozumienie nie powstrzymało walk

W Sudanie Południowym nie spełniły się oczekiwania na pokój i stabilność po odłączeniu się w 2011 roku od Sudanu. Konflikt rozgorzał w 2013 roku. Nieudany zamach stanu przeprowadził wówczas odsunięty od władzy przez prezydenta Salvę Kiira z plemienia Dinka jego polityczny rywal wiceprezydent Rieka Machara. Wywodzi się on z plemienia Nuerami.

Porozumienie pokojowe podpisane w sierpniu 2015 roku nie powstrzymało walk.