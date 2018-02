Głosowanie w sprawie Syrii. Pytanie co zrobi Rosja





Rada Bezpieczeństwa ONZ ma w piątek zagłosować w sprawie projektu rezolucji o 30-to dniowym rozejmie w Syrii, by umożliwić dostawy pomocy i ewakuację medyczną - oświadczyła misja Kuwejtu przy ONZ.

Nie wiadomo na razie, w jaki sposób sojuszniczka reżimu syryjskiego Rosja, dysponująca prawem weta w Radzie Bezpieczeństwa zagłosuje nad tekstem przygotowanym przez Szwecję i Kuwejt.

Wetowali 11 razy

ONZ wezwała syryjską armię do natychmiastowego wstrzymania bombardowań Guty Jak wiele... czytaj dalej » W czwartek Rosja zaproponowała poprawki do tekstu rezolucji, wskazując na - jak to ujęto - jej "nierealistyczny język" oraz, że Rada Bezpieczeństwa nie może po prostu narzucić rozejmu w Syrii bez konsultacji ze stronami konfliktu. Nie wiadomo na razie, jakie zmiany wprowadzono w tekście dokumentu.



Od wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku, która przerodziła się w konflikt z udziałem wielu regionalnych i światowych potęg, Rosja 11 razy zawetowała rezolucje na temat Syrii. Poprzednie próby zaprzestania działań wojennych w Syrii spełzły na niczym - zwraca uwagę agencja Reutera.



Do przyjęcia projektu rezolucji w liczącej łącznie 15 członków Radzie Bezpieczeństwa ONZ potrzebnych jest dziewięć głosów, przy braku sprzeciwu ze strony wszystkich pięciu stałych członków tego gremium, a więc Rosji, Chin, USA, Wielkiej Brytanii czy Francji - podaje Reuters.

Oblężona enklawa

71 ofiar nalotów wojsk Asada na Wschodnią Gutę W... czytaj dalej » Od lutego wojska prezydenta Syrii Baszara el-Asada intensywnie bombardują Wschodnią Gutę, rebeliancką enklawę na wschodnich przedmieściach Damaszku. Według organizacji Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka tylko we wtorek zginęło tam ponad 100 cywilów. Jak podało ONZ, od 4 lutego w walkach we Wschodniej Gucie śmierć poniosło co najmniej 346 cywilów, a 878 zostało rannych. Większość to ofiary rządowych nalotów. Obserwatorium stwierdziło, że część samolotów nad Gutą mogła być rosyjska.



W nocy z poniedziałku na wtorek ONZ wezwała syryjską armię do natychmiastowego wstrzymania bombardowań oblężonego regionu, w którym w dramatycznych warunkach przebywa ponad 400 tys. osób.



W 2017 roku Wschodnia Guta włączona została do wyznaczonych przez Rosję, Iran i Turcję stref deeskalacji, ale nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom. Enklawa oblężona jest przez siły syryjskie od 2013 roku.