Putin za wspólnym obywatelstwem Rosjan i Ukraińców. "To w istocie jeden naród"





Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w poniedziałek, że Rosjanie i Ukraińcy zyskają, jeśli istnieć będzie wspólne obywatelstwo. Powtórzył opinię, którą publicznie wielokrotnie wyrażał wcześniej, że Ukraińcy i Rosjanie są jednym narodem.

"Wiemy, co tak naprawdę oznacza rosyjski paszport" Prezydent elekt... czytaj dalej » - Wiele razy mówiłem, że Ukraińcy i Rosjanie to bratnie narody, nawet więcej, w ogóle uważam, że jest to w istocie jeden naród ze swoją specyfiką - kulturową, językową, historyczną - ale w istocie jeden naród - powiedział Putin.



- Jeśli będziemy mieli wspólne obywatelstwo, to i Rosjanie, i Ukraińcy tylko na tym zyskają (...). Będziemy silniejsi i odniesiemy większy sukces - ocenił.

Zełenski obiecuje azyl i obywatelstwo dla Rosjan

Putin, który wypowiadał się dla prasy po uroczystym wręczeniu odznaczeń państwowych, nawiązał do słów Wołodymyra Zełenskiego na temat przyznawania obywatelstwa Rosjanom. Prezydent elekt Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Ukraina będzie przyznawać azyl oraz swe obywatelstwo przedstawicielom wszystkich narodów, które cierpią z powodu reżimu autorytarnego, w tym również Rosjanom.



Jeśli Ukraina i Rosja będą wzajemnie przyznawać mieszkańcom drugiego państwa swe obywatelstwa, to "stopniowo dojdziemy do właściwego rezultatu", tj. "będziemy mieć wspólne obywatelstwo" - oświadczył Putin.

"Kuszenie obywateli Ukrainy rosyjskimi paszportami"

Rosyjski prezydent poinformował w sobotę, że Moskwa rozważa objęcie uproszczonym trybem przyznawania obywatelstwa wszystkich Ukraińców, a nie tylko mieszkańców Donbasu. Wcześniej, w środę, gospodarz Kremla podpisał dekret o zaoferowaniu uproszczonego trybu uzyskiwanie obywatelstwa Rosji mieszkańcom tzw. republik ludowych (donieckiej i ługańskiej), proklamowanych w ukraińskim Donbasie przez prorosyjskich separatystów.

Zełenski zareagował na sobotnią deklarację Putina wpisem na Facebooku. Oświadczył, że radziłby władzom Rosji nie marnować czasu "na kuszenie obywateli Ukrainy rosyjskimi paszportami", bo taki paszport oznacza np. "prawo do bycia zatrzymanym za udział w pokojowym proteście".

Amerykański wysłannik o Ukraińcach na ziemiach pod kontrolą Rosji "Mieszkańcy... czytaj dalej »

Pierwszy punkt wydawania paszportów już działa

W poniedziałek w mieście Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim na południu Rosji rozpoczęło działalność w trybie testowym pierwsze centrum wydawania rosyjskich paszportów. Wydział do spraw migracji MSW Rosji poinformował, że tego rodzaju centrum w ciągu jednego dnia może przyjąć maksymalnie dwieście wniosków o obywatelstwo.

We wtorek uruchomione zostanie kolejne centrum, które ma obsługiwać mieszkańców tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. MSW Rosji nie podało, gdzie znajdować się będzie ten drugi punkt.

Przedstawiciel separatystów z Ługańska Rusłan Najda, odpowiedzialny za kwestie migracyjne, powiedział w poniedziałek rosyjskim mediom, że mieszkańcy terenów znajdujących się pod władzą separatystów nie będą musieli jeździć do Rosji. Będą mogli składać dokumenty na terytorium ługańskiej "republiki", a upoważnione osoby będą odwozić te dokumenty do Nowoszachtyńska.

Służby migracyjne administracji separatystów podały także, że zainteresowanie złożeniem dokumentów jest duże i "realna liczba chcących otrzymać obywatelstwo Rosji jest wyższa" niż dwieście osób dziennie.

"Trwa wymiana oświadczeń"

Putin o rosyjskich paszportach dla Donbasu. Podał przykład Karty Polaka Prezydent Rosji... czytaj dalej » Wcześniej w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że kwestia wydawania paszportów w Federacji Rosyjskiej obywatelom Ukrainy jest omawiana, ale ostatecznej decyzji nie podjęto.

Wyjaśnił też, że plan wydawania mieszkańcom Donbasu paszportów rosyjskich - a także innych rosyjskich dokumentów - opracują odpowiednie rosyjskie ministerstwa. - To nie jest plan prezydenta - mówił Pieskow. Dodał, że pracą nad tym będą się zajmować odpowiednie oddziały MSW Rosji.

Komentując reakcję prezydenta elekta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na sobotnią deklarację Putina, Pieskow ocenił, że "trwa wymiana oświadczeń". Dodał, że Rosja "wszystko ściśle odnotowuje i przyjmuje do wiadomości".

Pieskow zapewnił jednocześnie, że Moskwa jest gotowa prowadzić dialog z władzami w Kijowie, ale nie rozumie, jak można rozwiązywać konflikt w Donbasie, "rezygnując de facto z podstawowych postanowień porozumień mińskich".