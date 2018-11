Putin pojedzie do Włoch. Szuka sojusznika w sprawie sankcji





Prezydent Rosji Władimir Putin odwiedzi Włochy. Przyjął zaproszenie, które złożył włoski premier Giuseppe Conte. Prawdopodobnym tematem spotkania przywódców obu państw będą sankcje, które Unia Europejska nałożyła na Rosję. Jak pisze Reuters, Putin potrzebuje sojusznika w tej sprawie.

Reuters przypomina, że nowy włoski rząd naciska na odwilż w relacjach z Moskwą i zniesienie nałożonych na Rosję sankcji.

Wicepremier Włoch: sankcje przeciwko Rosji to absurd Wicepremier Włoch... czytaj dalej » Włoski premier Giuseppe Conte pod koniec października odwiedził Moskwę i zaprosił Putina do Rzymu. Zabiegał o to, żeby rosyjski prezydent odbył tę wizytę najszybciej jak to możliwe.

W czwartek Kreml ogłosił, że dyplomaci pracują już nad ustaleniem planu wyjazdu Putina do Włoch.

Putin szuka sojusznika w sprawie sankcji

Jak pisze Reuters, Rosji zależy na rozwijaniu więzi z Włochami w nadziei na zniesienie sankcji Unii Europejskiej, które zostały nałożone na Moskwę w 2014 roku w związku z aneksją Krymu.

Conte powiedział Putinowi podczas wizyty w Moskwie, że sankcje "muszą być jak najszybciej przezwyciężone". Dodał, że Rzym chce przekonywać inne kraje Unii Europejskiej do ich zniesienia.

Jak wskazuje agencja Reutera, włoskie firmy, których w Rosji działa około 500, skarżą się, że sankcje szkodzą ich biznesom i naciskają na rząd w Rzymie, aby ten dążył do ich zniesienia.