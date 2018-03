Rosja potrzebuje "prawdziwego przełomu”. Putin podziękował za poparcie w wyborach





Władimir Putin podziękował w piątek Rosjanom za poparcie w wyborach prezydenckich z 18 marca. W krótkim wystąpieniu telewizyjnym zapewnił, iż zdaje sobie sprawę ze ogromnej odpowiedzialności przed krajem i obywatelami jaka na nim ciąży.

Ocenił, że kraj potrzebuje teraz "prawdziwego przełomu”. Zastrzegł, że byłoby "absolutnie nieodpowiedzialne” obiecywanie, że wszystkie problemy jakie sygnalizowali obywatele, zostaną natychmiast rozwiązane i "wszystko naraz się zmieni”.

Zwrócił się także do tych Rosjan, którzy oddali głos na innych kandydatów. Zapewnił, że odnosi się z szacunkiem do dokonanego przez nich wyboru. - Preferencje polityczne nie powinny nas dzielić. Jesteśmy patriotami naszego kraju – oświadczył.

Rosja wybrała Putina

Centralna Komisja Wyborcza podała w piątek ostateczne wyniki wyborów. Według nich 18 marca na Putina zagłosowało 76,69 procent wyborców, czyli ponad 56,4 mln Rosjan.



Moskiewscy komentatorzy oceniają, że ów rekordowy wynik bynajmniej nie oznacza łatwej kadencji, bowiem utrzymają się podczas niej dotychczasowe problemy Rosji – wewnętrzne i w polityce zagranicznej.

Cena zmian

Telewizja RBK opublikowała w czwartek szacunki ekonomistów należącego do grupy Societe Generale Rosbanku. Przeanalizowali oni orędzie Putina do parlamentu wygłoszone 1 marca. Choć największą uwagę w Rosji i za granicą przyciągnęła wtedy część wystąpienia dotycząca możliwości nowego rosyjskiego uzbrojenia, to gospodarz Kremla zarysował w nim także cele polityki socjalnej i gospodarczej.



Jak piszą ekonomiści w raporcie "Rosja po wyborach” wydatki na cele, o których mowa była w orędziu, musiałyby sięgnąć w latach 2018-2024 równowartości blisko 358 mld USD. Na rozwój infrastruktury socjalnej i transportowej należałoby przeznaczyć 146 mld USD, na podwyższenie jakości ochrony zdrowia – 90,8 mld USD. Dalsze 62 mld USD potrzebne byłyby na inwestycje w edukację, a zbliżona kwota – równowartość ponad 59 mld USD – na poprawę sytuacji demograficznej – wynika z danych Rosbanku.

Jak pisze portal Intellinews, wydatki te miałyby być rozłożone na sześć lat prezydenckiej kadencji, jednak ekonomiści nie wiedzą, skąd Kreml zamierza pozyskać potrzebne pieniądze. Sam Putin nie mówił wiele o tym, jak zamierza sfinansować zapowiedziane reformy. Sugerował jedynie, że rząd musi uszczelnić system podatkowy i ograniczyć zbędne wydatki. Tegoroczny budżet Rosji to 16 bilionów rubli, czyli niecałe 282 mld USD