Video: APTN

Bójka podczas debaty prezydenckiej w Rosji

16.03 | Już w niedzielę odbędą się wybory na prezydenta Rosji. Gorąca przedwyborcza atmosfera udzieliła się mocno jednemu z kandydatów. Maksym Surajkin podczas telewizyjnej debaty rzucił się na dziennikarza Maksyma Szewczenkę. Kandydat Komunistów Rosji zaprosił do studia kobietę, która oskarżyła Pawła Grudinina z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej o eksmitowanie jej rodziny. Wtedy Szewczenko, zwolennik Władimira Putina, zażądał, aby Surajkin opuścił studio. To rozwścieczyło kandydata i ruszył stronę dziennikarza. Polityk został powstrzymany przed bójką, a ochrona wyprowadziła go ze studia. To była ostatnia debata przed niedzielnymi wyborami. Bezwzględną przewagę w sondażach ma Władimir Putin.

