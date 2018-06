Spadła popularność Putina. Przez wiek emerytalny, paliwo i podatki

Rosyjskie ośrodki badania opinii publicznej odnotowały największy od 2014 roku spadek notowań prezydenta Rosji Władimira Putina i rządu w Moskwie. Zdaniem ekspertów ma to związek między innymi z ogłoszoną podczas mundialu decyzją o podwyższeniu wieku emerytalnego.

Znaczny spadek uznania dla działań prezydenta odnotowały zbliżone do władz Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) i prokremlowski ośrodek Fundacja Opinii Publicznej (FOM).

Według sondażu FOM na Putina głosowałoby 54 procent respondentów - jest to wynik podobny do notowań sprzed aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. W marcu 2018 roku na Putina oddałoby głos 66 procent Rosjan.



Zdaniem FOM poparcie dla Putina wynosi 69 procent i jest ono najniższe od pięciu lat. Pracę prezydenta negatywnie ocenia co piąty ankietowany.



Uznanie dla działań rządu, według WCIOM, w ciągu ostatniego miesiąca spadło z 45,4 procent do 38,5 procent. W grudniu 2016 roku z działań rządu było zadowolonych 61,2 procent respondentów.



Według FOM poziom zadowolenia z pracy rządu jest najniższy od 2009 roku. Prawie połowa ankietowanych negatywnie oceniła działania rządu. Pozytywnie - 34 procent.

Niepopularne reformy

Zdaniem socjologów i politologów wzrost niezadowolenia związany jest z ogłoszonymi przez rząd planami podwyższenia wieku emerytalnego, wzrostem cen benzyny i wzrostem VAT z 18 procent do 20 procent.

Plany stopniowego podwyższania od przyszłego roku wieku emerytalnego rząd Rosji ogłosił 14 czerwca, w dzień rozpoczęcia w tym kraju piłkarskich mistrzostw świata.



- Jeśli władze rzeczywiście liczyły na to, że otwarcie mistrzostw świata rozładuje niezadowolenie społeczeństwa związane z reformami, to postąpiły bezmyślnie - ocenił analityk FOM Grigorij Kertman. - Chodzi o poważne rzeczy, które istotnie zmieniają ważny aspekt życia, o sprawę, o której nie zapomni się w ciągu miesiąca czy dwóch - podkreślił. Dodał, że "zaufanie do władz może wrócić do poprzedniego poziomu, jeśli rząd i prezydent będą w stanie wyjaśnić logikę swoich działań i wyrażą gotowość do dialogu". Jego zdaniem nawet spadek poparcia nie sprawi, że władze zmienią decyzję w sprawie wdrożenia reformy.



- Teraz notowania wskazują na negatywne skutki (ogłoszenia reform) dla Putina, ale społeczeństwo przyzwyczai się do tego, że je okradziono i nie będzie żadnych problemów - zauważył politolog Andriej Koliadin.

Związki i część opozycji wzywa do protestów

Decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego - według ekonomistów nieunikniona - była długo odkładana, bowiem jest bardzo niepopularna w społeczeństwie. Obecny wiek emerytalny w Rosji to 60 lat dla mężczyzn i 55 dla kobiet. Rząd chce podnieść te progi do 65 lat dla mężczyzn i 63 dla kobiet, przy czym proces ten ma być rozłożony na najbliższe 10-16 lat.



Po tej decyzji związki zawodowe opublikowały w internecie petycję przeciw podniesieniu wieku emerytalnego, skierowaną do prezydenta, premiera Dmitrija Miedwiediewa i władz obu izb parlamentu Rosji.



Jeden z przywódców opozycji rosyjskiej Aleksiej Nawalny zapowiedział demonstracje przeciwko decyzji rządu o podwyższeniu wieku emerytalnego. Protesty odbędą się pierwszego lipca.