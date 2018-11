Putin: wycofanie się USA z układu INF nie pozostanie bez odpowiedzi Rosji

Foto: EPA/MICHAEL KLIMENTYEV Video: TVN24 BiS

Trump spotka się z Putinem. Relacja Andrzeja Zauchy

08.11.| Do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina dojdzie na szczycie G20 w Argentynie pod koniec listopada - podał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Jego zastępca Siegiej Riabkow oznajmił jednocześnie, że Rosja nie widzi podstaw do tego, by liczyć na szybką poprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

