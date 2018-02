Prezydenci Turcji i Rosji, Recep Tayyip Erdogan i Władimir Putin, uzgodnili przez telefon, że kolejny szczyt turecko-rosyjsko-irański w sprawie konfliktu w Syrii odbędzie się w Stambule - poinformowało w czwartek źródło z otoczenia szefa państwa tureckiego.

Pierwszy szczyt z udziałem Putina, Erdogana i prezydenta Iranu Hasana Rowhaniego odbył się w listopadzie w Soczi, rosyjskim kurorcie nad Morzem Czarnym. Wysoki przedstawiciel tureckich władz powiedział, że termin drugiego spotkania zostanie wkrótce ustalony.

Turecka ofensywa

Waszyngton reaguje na atak chemiczny w Syrii. Krytykuje Rosję Departament Stanu... czytaj dalej » Prezydenci porozumieli się, żeby przyspieszyć ustanowienie wojskowych punktów obserwacyjnych w muhafazie (prowincji) Idlib, a także omówili sytuację humanitarną we Wschodniej Gucie, niedaleko Damaszku, oraz w kurdyjskiej enklawie Afrin na północnym zachodzie Syrii - informuje AFP.



Służby prasowe Kremla powiadomiły, że przywódcy Rosji i Turcji uzgodnili wzmocnienie współpracy między siłami zbrojnymi i służbami bezpieczeństwa obu krajów w Syrii w walce z terrorystami.



Od 20 stycznia w Afrinie wojska tureckie prowadzą ofensywę skierowaną przeciwko kurdyjskiej milicji Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), którą Ankara uważa za przedłużenie Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawanej za organizację terrorystyczną.

Guta pod ostrzałem

Reuters: istnieje "definitywny dowód" na to, że to wojska Asada atakowały bronią chemiczną Na podstawie... czytaj dalej » Od kilku dni syryjskie siły rządowe ostrzeliwują kontrolowaną przez rebeliantów Wschodnia Gutę. W atakach syryjskiego lotnictwa zginęło już około 100 cywilów, a ponad 200 osób zostało rannych.



Licząca około 400 tys. mieszkańców Wschodnia Guta znajduje się pod ostrzałem, mimo że w 2017 roku włączona została do wyznaczonych przez Rosję, Iran i Turcję stref deeskalacji.

Siły rządowe i ich sojusznicy odcięli również drogi, którymi przemycano do oblężonego regionu żywność i leki.



Dla rebeliantów Wschodnia Guta to obszar o znaczeniu strategicznym. W ostatnich tygodniach reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada oskarżany jest o przeprowadzenie w tym rejonie ataków chemicznych. Damaszek temu zaprzecza.