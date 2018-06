Putin: do innych krajów powoli dociera potrzeba współpracy z nami

Prezydent Władimir Putin powiedział w czwartek, że "niekończące się zarzuty" pod adresem Rosji stanowią uzasadnienie działań, których celem jest jej powstrzymywanie. Powodem tego jest - w jego ocenie - świadomość, że Rosja staje się konkurentem.

Putin oświadczył podczas dorocznej telekonferencji, że polityka ta jest błędna. Jego zdaniem presja na Rosję zakończy się wtedy, gdy jej zachodni partnerzy zrozumieją, że te metody nie są efektywne i przynoszą rezultat odwrotny do zamierzonego.

Rosyjski prezydent opowiedział się za "konstruktywną współpracą". Wyraził przekonanie, że zrozumienie potrzeby tej współpracy "powoli dociera do naszych partnerów".

"Sceny z Wiednia dowodzą, że Putinowi nadal udaje się dzielić Europę" Prezydent Rosji... czytaj dalej » Podkreślił przy tym, że Rosja powinna bronić swych interesów i zapowiedział, że będzie to robić również w przyszłości.

O Donbasie

Władimir Putin powiedział też, że Rosja nadal będzie okazywać pomoc nieuznanym tzw. republikom ludowym w Donbasie. Oświadczył, że władze Ukrainy nie są w stanie rozwiązać problemu tych terytoriów.

Rosyjski prezydent zaznaczył przy tym, że Moskwa zrobi wszystko, by sytuacja na wschodzie Ukrainy została rozwiązana w ramach procesu mińskiego. Odpowiadał w ten sposób na pytanie rosyjskiego pisarza Zachara Prilepina, który wyraził podejrzenie, że Ukraina wykorzysta zbliżające się piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji, by podjąć atak w Donbasie.

Putin wyraził nadzieję, że "nie dojdzie do takich prowokacji" i dodał, że jeśli do nich dojdzie, to będzie miało to "bardzo poważne skutki dla państwowości ukraińskiej".

Putin w Wiedniu o "szkodliwych dla wszystkich stron" sankcjach Zarówno Unia... czytaj dalej »

Syria pozwoliła na wypróbowanie broni

Gospodarz Kremla mówił też o wojnie w Syrii. Zapowiedział, że żołnierze rosyjscy będą znajdować się tam dopóty, dopóki będzie to dla Rosji korzystne.

Podkreślił, że kampania syryjska pozwoliła Rosji na wypróbowanie jej uzbrojenia w warunkach bojowych i że takiej możliwości nie dają żadne manewry. Jednak w tych warunkach - przyznał - są również straty. Zapewnił następnie, że Rosja nigdy o nich nie zapomni.

Mówiąc o żołnierzach Rosji znajdujących się w Syrii w bazach Tartus i Hmejmim, Putin oświadczył, że na razie nie jest planowane wycofanie tych grup. Putin nie użył słowa "bazy" i podkreślił, że nie używa go celowo. Oświadczył, że Rosja nie buduje w Syrii obiektów mających długo służyć.