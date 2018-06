Wielki pożar na autostradzie. Paraliż w największym mieście Afryki

Co najmniej pięć osób nie żyje, a cztery trafiły do szpitala wskutek pożaru, który wybuchł na autostradzie w Lagos w Nigerii, po tym gdy na jezdni przewróciła się cysterna. Władze wstępnie podały, że przyczyną wywrócenia się samochodu była awaria hamulców, w wyniku czego na drogę rozlał się olej napędowy. Ten w konsekwencji uległ zapaleniu, co doprowadziło do pożaru. Doszczętnie spłonęło ponad 50 pojazdów. Według różnych źródeł liczba ofiar śmiertelnych waha się od pięciu do dziewięciu osób. Wypadek sparaliżował ruch w Lagos - stolicy Nigerii, a zarazem największym mieście Afryki zamieszkałym przez 21 milionów ludzi.