Szefowa CDU odpowiada na projekty Macrona

Video: Reuters Archive

Spotkanie Donalda Tuska z Emmanuelem Macronem

5.03 | Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poparł we wtorek postulaty polityki europejskiej, przedstawione przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wezwał do rozpoczęcia "odrodzenia Europy".

