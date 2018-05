Korea Północna przesunęła czas o pół godziny





O godzinie 23.30 czasu lokalnego w piątek zegary w Korei Północnej przesunęły się o 30 minut, do północy - podały północnokoreańskie media państwowe, na które powołuje się portal BBC News. Korea Północna przesunęła zegary, by zrównać swój czas z czasem Korei Południowej.

- Przestawienie zegarów jest "pierwszym praktycznym krokiem" do przyspieszenia koreańskiej unifikacji - poinformowała oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA.

Doszło do tego tydzień po szczycie prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina i przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una w miejscowości Panmundżom po południowej stronie linii demarkacyjnej między państwami koreańskimi. Na szczycie podpisali oni deklarację, w której zapowiedzieli wspólne dążenia do zawarcia formalnego układu pokojowego, kończącego wojnę z lat 50. XX wieku. Zobowiązali się też do zaprzestania "wszelkich wrogich działań przeciwko sobie w każdej dziedzinie".

Według rzecznika prezydenta Korei Południowej, Jun Jung Czana, w czasie spotkania z Munem Kim określił widok zawieszonych na ścianie w Domu Pokoju w Panmundżomie dwóch zegarów, wskazujących różne godziny, jako "rozdzierający serce".

Korea Północna i Korea Południowa znajdowały się w osobnych strefach czasowych od 2015 roku, kiedy Pjongjang przesunął swój czas o 30 minut.