Putin rozmawiał z Trumpem. "O uregulowaniu kwestii palestyńsko-izraelskiej" Prezydenci Rosji... czytaj dalej »

Ambasada początkowo znajdować się będzie w budynku amerykańskiego konsulatu w jerozolimskiej dzielnicy Arnona. Do końca 2019 roku ma zostać przeniesiona w inne miejsce, a USA rozpoczęły poszukiwanie nowej lokalizacji - poinformowano w oświadczeniu.

Wcześniej w piątek o zamiarach przeniesienia ambasady USA w maju informowały media, m.in. Reuters oraz "The Jerusalem Post", oraz izraelski minister ds. służb specjalnych, transportu i energii atomowej Israel Kac.

"Chciałbym pogratulować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi jego decyzji o przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych do naszej stolicy na 70. Dzień Niepodległości Izraela. Nie ma większego prezentu niż to! To najbardziej sprawiedliwy i słuszny krok. Dziękuję, przyjacielu!" - napisał na Twitterze Kac.

I would like to congratulate Donald Trump, the President of the US @POTUS on his decision to transfer the US Embassy to our capital on Israel's 70th Independence Day. There is no greater gift than that! The most just and correct move. Thanks friend!

— ישראל כץ Israel Katz (@Israel_katz) 23 lutego 2018