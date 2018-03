Premier Wielkiej Brytanii Theresa May wystąpiła w środę przed parlamentem w Londynie. Zapowiedziała szereg działań, jakie Zjednoczone Królestwo podejmie przeciwko Rosji i wysunęła pod adresem Moskwy oskarżenia po próbie otrucia w Salisbury byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki. Przedstawiamy najważniejsze wątki i cytaty z przemówienia premier May.

O ataku na byłego oficera GRU

"Nie ma alternatywnej konkluzji, innej niż ta, że Rosja jest winna próby zabójstwa Skripala i jego córki, a także zagrożenia życia brytyjskich obywateli w Salisbury, w tym sierżanta (policji - red.) Nicka Baileya. Jest to niezgodne z prawem użycie siły przez Rosję przeciwko Wielkiej Brytanii".

O użytym środku chemicznym

"Choć słusznie skupiamy się na użyciu tego środka paraliżującego tutaj, na terytorium Zjednoczonego Królestwa, to chodzi tu o nielegalne użycie broni chemicznej przez państwo rosyjskie, o nielegalny program rozwijania przez państwo rosyjskie broni chemicznej. Poruszymy niebo i ziemię, by - współpracując z naszymi sojusznikami - zapewnić (na to - red.) adekwatną odpowiedź".

Brytyjska premier podkreśliła też, że działanie Rosji stanowi sprzeniewierzenie się zakazowi stosowania broni chemicznej i systemowi opartemu na wspólnych zasadach, "na którym polegamy my i nasi międzynarodowi partnerzy".

O ultimatum wystosowanym przez Londyn do Moskwy

"Wczorajszego wieczoru (we wtorek - red.) widziałam cytowanego rosyjskiego ambasadora (w Londynie, Aleksandra Jakowienkę - red.), mówiącego, że Rosja nie jest krajem akceptującym ultimatum. Cóż, mogę powiedzieć, że Zjednoczone Królestwo nie jest krajem, które akceptuje groźby i wyjdziemy im naprzeciw".

"Nie będziemy tolerować zagrożenia życia Brytyjczyków i innych osób przebywających na brytyjskiej ziemi ze strony rosyjskiego rządu, podobnie jak nie będziemy tolerować rażącego naruszania międzynarodowych zobowiązań przez Rosję".

O rosyjskiej reakcji na śledztwo

Próba zabójstwa Siergieja Skripala przy użyciu broni chemicznej jest "afrontem wobec Wielkiej Brytanii" - oceniła premier May.

"Zaoferowanie Rosji możliwości przedstawienia własnego wytłumaczenia było słuszne, ale odpowiedź tego kraju świadczy o jego pogardzie dla znaczenia tych wydarzeń".

Rosyjskie władze odpowiedziały na prośbę strony brytyjskiej jedynie "sarkazmem i pogardą" - stwierdziła.

Wydalenie dyplomatów

Wielka Brytania "wydali 23 rosyjskich dyplomatów zidentyfikowanych jako niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu".

"Mają tydzień, by wyjechać. Będzie to największe, jednorazowe wydalenie od ponad 30 lat, które odzwierciedla fakt, że to nie pierwszy raz, gdy państwo rosyjskie działa przeciwko naszemu krajowi".

Londyn "zasadniczo obniży" możliwości rosyjskich służb wywiadowczych na Wyspach "na lata i zapobiegnie ich odbudowaniu" - dodała Theresa May.

Grożenie sankcjami

"Wielka Brytania zamrozi wszystkie aktywa rosyjskiego państwa za każdym razem, kiedy będziemy mieli dowód, że mogą zostać użyte, by zagrozić czyjemuś życiu lub własności brytyjskich obywateli i rezydentów".

"Będziemy wykorzystywać wszystkie możliwości brytyjskiego prawa i odpowiednich instytucji do podejmowania działań przeciw poważnym kryminalistom i skorumpowanym elitom. Dla tych ludzi i ich pieniędzy nie ma miejsca w naszym kraju".

"Wielka Brytania będzie starała się wzmacniać swoje zdolności do nakładania sankcji w odpowiedzi na łamanie praw człowieka. Robiąc to, odegramy swoją rolę w ramach międzynarodowych wysiłków, mających na celu ukaranie osób odpowiedzialnych za to, co dotknęło Siergieja Magnitskiego (prawnika, który w 2008 roku został zatrzymany w Rosji pod fałszywymi zarzutami po ujawnieniu przypadków korupcji wśród wysokich rangą urzędników państwowych i zmarł w areszcie w konsekwencji licznych nadużyć ze strony państwa rosyjskiego - red.)".

"Nie mamy konfliktu z Rosjanami, jednak to tragiczne, że prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował się działać w taki sposób (łamiąc prawo - red.)".

Wątek rosyjskiego gazu

"Przyglądamy się naszemu zaopatrzeniu w gaz i obserwujemy inne (niż Rosja - red.) kraje. (...) Wraz z Unią Europejską będziemy dyskutowali o szerzej pojętym bezpieczeństwie energetycznym" - powiedziała też premier May.

Agencja Reutera wskazuje, że to sygnał, iż Wielka Brytania, która m.in. w tym roku odebrała już z Rosji skroplony gaz, poszukuje innych dostawców tego surowca.

Reuters przypomina, że Unia Europejska otrzymuje jedną trzecią gazu ziemnego właśnie z Rosji.

