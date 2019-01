Rzecznik rządu ewakuowany z biura. "Ludzie wyważyli drzwi ministerstwa"





Rzecznik rządu Francji Benjamin Griveaux został w sobotę ewakuowany ze swego biura w Paryżu, gdy do budynku wdarli się na krótko członkowie ruchu "żółte kamizelki". W trwających w całym kraju protestach uczestniczyło tego dnia około 50 tysięcy osób.

- Były "żółte kamizelki", byli ludzie ubrani na czarno, (...) którzy wzięli z ulicy sprzęt budowlany i wyważyli drzwi ministerstwa (...), a także zniszczyli dwa samochody - powiedział cytowany przez AFP Griveaux. Potępił ten akt agresji, określając go jako "nie do zaakceptowania".



- Mam nadzieję, że monitoring pozwoli na zidentyfikowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców oraz że zostaną oni bardzo, bardzo surowo ukarani - oświadczył Griveaux.



Pics from courtyard of #French gvt ministry Paris after #GiletsJaunes protesters forced entry. Gvt spokesman Benjamin Griveaux was escorted from the building to safety. Pics: @MFesneaupic.twitter.com/eUEBvwmkVO — Catherine Field (@CatherineField) 5 stycznia 2019





Protesty "żółtych kamizelek"

W całej Francji ósmą sobotę z rzędu trwały protesty członków ruchu "żółte kamizelki" przeciw rosnącym kosztom utrzymania. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner, w manifestacjach brało udział ogółem 50 tysięcy ludzi - znacznie więcej niż tydzień temu, gdy było ich 32 tysiące.



Starcia "żółtych kamizelek" z policją. Szef MSW apeluje o poszanowanie prawa Do kolejnych... czytaj dalej » Według AFP ósma sobota demonstracji miała być "testem" dla "żółtych kamizelek", gdyż w ostatnich tygodniach ruch nieco słabł.



Minister Castaner, ogłaszając liczbę protestujących, podkreślił, że 50 tysięcy ludzi nie jest "liczbą reprezentatywną" dla całego kraju. - To niewiele więcej niż jedna osoba z każdej gminy we Francji - dodał.



Wcześniej w sobotę w Paryżu w pobliżu merostwa zakapturzeni manifestanci zaczęli rzucać butelkami i kamieniami w policjantów, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym. Policja ponownie użyła gazu, gdy około 40 minut później część protestujących usiłowała przejść przez most, zmieniając planowaną wcześniej trasę marszu spod merostwa do budynku Zgromadzenia Narodowego, niższej izby parlamentu.



Manifestacje odbywały się między innymi także w Rouen, Marsylii, Tuluzie, Lyonie, Bordeaux czy Montpellier, gdzie według najnowszych informacji również doszło do starć z policją.



"Żółte kamizelki" demonstrują od połowy listopada i oprócz rezygnacji z planowanej podwyżki podatków od paliwa, z której rząd już się wycofał, domagają się podniesienia płac, emerytur czy zasiłków dla bezrobotnych. Zgłaszają też żądania polityczne, w tym dymisji prezydenta Francji Emmanuela Macrona.