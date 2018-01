Tunezyjczycy wyszli na ulice. Rząd obiecuje większą pomoc dla ubogich





Rząd Tunezji zwiększy wydatki na pomoc dla najuboższych o 70 milionów dolarów, co oznacza wsparcie dla około 250 tysięcy rodzin - zadeklarował w sobotę minister ds. socjalnych. Obietnica padła w reakcji na falę protestów przeciwko cięciom budżetowym, bezrobociu i podwyżkom cen.

Antyrządowe manifestacje w wielu tunezyjskich miastach trwają od początku miesiąca, ale na sile przybrały w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek zginęła jedna osoba. Do piątku zatrzymano blisko 800 osób, w tym lokalnych liderów opozycji. W niektórych miejscowościach rozmieszczono wojsko.

Fala protestów w Tunezji

W nocy zatrzymano 151 osób. Opozycja wzywa do kontynuowania protestów W niektórych... czytaj dalej » W sobotę kilkaset osób demonstrowało w Sidi Bu Zajd w centralnej części kraju, gdzie od samospalenia się bezrobotnego mężczyzny Mohameda Bouaziziego pod koniec 2010 roku rozpoczęła się jaśminowa rewolucja - donosi agencja Reuters.



Na niedzielę zapowiadane są kolejne protesty. Przypada wtedy siódma rocznica obalenia prezydenta Zin el-Abidina Ben Alego, pierwszego dyktatora, który stracił władzę na skutek arabskiej wiosny.



Obecny prezydent Tunezji Bedżi Kaid Essebsi ma w niedzielę w planach wizytę w biednej dzielnicy Tunisu At-Tadamun, gdzie między innymi miały miejsce ostatnie demonstracje. Zamierza tam wygłosić przemowę i otworzyć dom kultury - poinformował cytowany przez Reutera przedstawiciel rządu. Będzie to jego pierwsza wizyta w At-Tadamun.



Z początkiem roku w Tunezji podniesiono ceny oleju napędowego i niektórych produktów, a także podatki od samochodów, połączeń telefonicznych, internetu czy zakwaterowania hotelowego. Jest to część środków oszczędnościowych uzgodnionych z zagranicznymi wierzycielami.