Haley podkreśliła, że Stany Zjednoczone przyjmują z aplauzem "wielką odwagę" Irańczyków i chcą sprawić, by głosy ludzi protestujących w Iranie nabrały mocy. - Nie możemy milczeć. Naród irański domaga się wolności - dodała.

Fala antyrządowych protestów w Iranie Fala demonstracji... czytaj dalej » Ambasador Stanów Zjednoczonych podkreśliła, że demonstracje Irańczyków są spontaniczne, choć władze w Teheranie utrzymują, że protesty są inspirowane przez "wrogów Iranu".

- Wszyscy wiemy, że jest to kompletny nonsens. Demonstracje są całkowicie spontaniczne. Odbywają się w prawie każdym mieście Iranu. To typowy obraz długo uciskanego ludu, który burzy się przeciw dyktatorom - mówiła.

Według najnowszych danych w demonstracjach zginęło co najmniej 21 osób, z czego dziewięć w nocy z poniedziałku na wtorek. Haley ostrzegła, że należy się obawiać, iż Teheran będzie nadal krwawo tłumił protesty.

”It takes great bravery for the Iranian people to use the power of their voice against their government, especially when that government has a long history of murdering its own people who dare to speak the truth... All freedom-loving people must stand with their cause.” pic.twitter.com/awCXxFmpjP

— US Mission to the UN (@USUN) 2 stycznia 2018