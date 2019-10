Nocny protest w świętym mieście. Zabici, setki rannych

Co najmniej 17 osób zginęło, a ponad 860 zostało rannych, gdy siły bezpieczeństwa otworzyły w nocy z poniedziałku na wtorek ogień do demonstrantów w świętym dla szyitów mieście Karbala - podały irackie służby medyczne. Mimo że media pokazują obrazy funkcjonariuszy strzelających do tłumu, policja w tym mieście zaprzecza, jakoby ktokolwiek z protestujących zginął. Nasilające się niepokoje na ulicach miast w Iraku są wyrazem sprzeciwu wobec władz i skorumpowanych elit.

Według szacunków Reutersa, bilans ofiar śmiertelnych, od kiedy zaczęły się niepokoje w Iraku, wzrósł do co najmniej 250 osób.

Godzina policyjna w Bagdadzie

Jak podała we wtorek agencja Reutera, żołnierze spałowali uczniów szkół średnich w dwóch okręgach stołecznego Bagdadu.

Ministerstwo obrony potępiło ten incydent i oświadczyło, że "żołnierze nie reprezentują armii irackiej jako całości". Nie poinformowano jednak, czy zostaną ukarani.

Od wtorku w irackiej stolicy obowiązuje godzina policyjna od północy do 6 rano.

Ogień w świętym mieście

Do gwałtownych zamieszek doszło w świętym dla szyitów mieście Karbala, gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek siły bezpieczeństwa użyły ostrej amunicji, by rozpędzić demonstrantów. Służby medyczne podały, że co najmniej 17 osób zginęło, a ponad 860 zostało rannych.

Informacjom tym zaprzeczył szef policji w Karbali. Wydał komunikat, w którym oświadczył, że nikt z protestujących nie zginął, a tylko jedna osoba zmarła w wyniku "niezwiązanego z protestami incydentu kryminalnego". Pokazywane przez media nagrania funkcjonariuszy strzelających do tłumu nazwał "sfabrykowanymi".

Źródło: PAP/EPA / FURQAN AL-AARAJI Irak. Nocny protest w Karbali

Protesty w Iraku

W Iraku trwa druga fala protestów przeciwko rządowi premiera Adila Abd al-Mahdiego, a także przeciwko "skorumpowanym i oderwanym od rzeczywistości elitom"

Irakijczycy zaczęli wychodzić na ulice 1 października. Społeczne napięcia spowodowane są brakiem miejsc pracy oraz nieregularnymi dostawami prądu i wody pitnej.

Protestujący obwiniają polityków i władze o chroniczną korupcję, blokującą odbudowę kraju po latach konfliktów religijnych i niszczycielskiej wojnie, w której pokonano tak zwane Państwo Islamskie.

Źródło: Google Maps Karbala jest położona w środkowej części Iraku. Jest miejscem licznych pielgrzymek szyitów, którzy odwiedzają grób wnuka Mahometa