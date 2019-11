Kilkudziesięciu zabitych w czasie czwartkowych protestów w Iraku

Siły bezpieczeństwa Iraku zabiły w czwartek co najmniej 28 uczestników antyrządowych protestów. Dziesiątki osób zostało rannych - poinformował Reuters. Jak ocenia agencja, to jeden z najtragiczniejszych w skutkach dni od wybuchu antyrządowych protestów na początku października.

Według agencji Reutera, co najmniej 24 osoby zginęły, kiedy żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów blokujących most w mieście Nasirija na południu Iraku. Wcześniej informowano o 14 zabitych. Źródła medyczne cytowane przez agencję AFP przekazały natomiast, że zginęły 22 osoby, a nawet 180 osób zostało rannych. W mieście wprowadzono godzinę policyjną.

Podpalili konsulat. "Chcieli zniszczyć historyczne relacje obu krajów" Władze Iraku... czytaj dalej » Cztery kolejne osoby zginęły w stołecznym Bagdadzie, gdzie siły bezpieczeństwa użyły ostrej amunicji i gumowych kul, by rozpędzić protestujących w pobliżu mostu Ahrar. 22 osoby zostały ranne.

Jak ocenia agencja, to jeden z najkrwawszych dzień od wybuchu antyrządowych protestów na początku października.

Atak na konsulat

Dzień wcześniej godzinę policyjną wprowadzono w położonym na północny zachód od Nasirii mieście Nadżaf (An-Nadżaf). Demonstranci zaatakowali i podpalili w środę budynek konsulatu Iranu. W czwartek władze Iranu potępiły ten atak.

Poinformowały także że utworzyły "komórki kryzysowe", które będą wspólnie prowadzone przez cywilnych gubernatorów prowincji i dowódców wojskowych w celu stłumienia narastających niepokojów społecznych.

Największe protesty od upadku Husajna

Chaos na ulicach Bagdadu. Trzy zamachy i zamieszki W trakcie... czytaj dalej » Protesty w Iraku - największe od upadku reżimu Saddama Husajna w 2003 roku - trwają od 1 października. Ruch kontestacji przeciwko brakowi miejsc pracy i nieregularnym dostawom prądu i wody pitnej, zaczął ogarniać także południowe prowincje kraju. Protestujący wzywają do obalenia rządu i uciekają się do strajków, blokad dróg, portów i instalacji naftowych oraz do akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego.

Politycy i rządzący obwiniani są o chroniczną korupcję blokującą odbudowę kraju po latach konfliktów religijnych i niszczycielskiej wojnie, w której pokonano dżihadystyczne tzw. Państwo Islamskie. Mimo wielkich rezerw ropy naftowej część ludności Iraku żyje w biedzie, z ograniczonym dostępem do czystej wody, elektryczności, opieki zdrowotnej czy edukacji.

ANTYRZĄDOWE PROTESTY W IRAKU. CZYTAJ WIĘCEJ >>>