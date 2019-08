Donald Trump ostrzega Chiny przed "kolejnym placem Tiananmen"

Foto: PAP/ EPA/Tasos Katopodis / POOL Video: Reuters

Na lotnisku w Hongkongu doszło do starć między policją a...

13.08 | Władze Wielkiej Brytanii potępiły we wtorek stosowanie przemocy w Hongkongu i zaapelowały o dialog. Tego dnia doszło na tamtejszym lotnisku do kolejnych starć policji z demonstrantami, co doprowadziło do "poważnego zakłócenia" jego funkcjonowania.

»