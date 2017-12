11.12.2017 | Jerozolima jako stolica Izraela? To punkt zapalny od co najmniej 50 lat

Jerozolima jako stolica Izraela? To punkt...

Od 1967 roku świat nieformalnie uznawał Jerozolimę za miasto w granicach Izraela, ale, by zachować jakąś równowagę, ambasady wciąż utrzymywano w Tel Awiwie. Decyzja prezydenta USA o uznaniu Jerozolimy za stolicę nie doprowadzi do tego, by bliscy sojusznicy Ameryki automatycznie podążyli teraz tą drogą. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

