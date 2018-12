Gaz łzawiący i armatki wodne na ulicach Paryża. "Wzmożona czujność"

Na Polach Elizejskich w sobotę doszło do starć między policją a uczestnikami protestu "żółtych kamizelek". Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. W sobotni poranek Paryż przypominał wymarłe miasto - z zamkniętym metrem, muzeami i domami towarowymi.

Według najnowszych informacji, na Polach Elizejskich w Paryżu zgromadziło się ponad osiem tysięcy demonstrantów. W całym kraju protestuje 31 tysięcy "żółtych kamizelek" - podało publiczne radio France Info, powołując się na ministerstwo spraw wewnętrznych.

Jak poinformował premier Edouard Phillipe, w trakcie sobotnich protestów oraz jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji, w Paryżu policja zatrzymała 481 osób, z czego 211 osadzono w areszcie. W całym kraju dokonano około 700 aresztowań.

Na Polach Elizejskich w Paryżu zgromadziło się ponad osiem tysięcy demonstrantów

Przyczyną manifestacji "żółtych kamizelek" była ogłoszona przez rząd podwyżka akcyzy na paliwo. Kilka dni temu rząd poinformował, że w 2019 roku do niej nie dojdzie, ale nie zastopowało to protestów.

Przed zapowiedzianymi na sobotę kolejnymi manifestacjami "żółtych kamizelek" we Francji zmobilizowano 89 tysięcy funkcjonariuszy policji (z czego osiem tysięcy w samej stolicy). Siły bezpieczeństwa w Paryżu dysponują też pojazdami opancerzonymi do burzenia barykad. Dodatkowo 39 szpitali postawiono w stan gotowości.

W paryskich placówkach zalecono "wzmożoną czujność" i zwiększenie "dodatkowych możliwości hospitalizacyjnych".

Mobilizacja służb

Prokurator Paryża Remy Heitz oświadczył, że podjął działania, by umożliwić aresztowanie osób, które "miały kontakt z policją" przed demonstracjami.

Na północy Francji w trzech gminach wprowadzono zakaz manifestowania od piątku do niedzieli wieczorem.



Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zapewnił, że stosowne służby są w stanie maksymalnej gotowości. Według szefa francuskiej żandarmerii Richarda Lizureya skala przygotowań przed zapowiedzianymi manifestacjami jest "bezprecedensowa".

Rząd zapewnia, że siły porządkowe są w stanie doprowadzić do jak najskuteczniejszego rozproszenia "ruchu bandytów", ponieważ "wszystko wskazuje na to, że radykalne elementy będą próbowały się zmobilizować".

W Paryżu kolejne muzea, w tym Luwr, d'Orsay, Grand Palais, Centre Pompidou, Marmottan zapowiedziały, że w sobotę będą zamknięte, podobnie jak słynne miejsca dziedzictwa narodowego, w tym Łuk Triumfalny, Panteon, Sainte-Chapelle i wieża Eiffla.

Spektakle odwołały obie paryskie opery, a także teatry Marigny, Komedia Francuska, Odeon, a pierwszą edycję festiwalu muzyki elektronicznej INASOUND przeniesiono na wiosnę. Podobne środki podjęło Bordeaux, zamykając na sobotę część placówek kulturalnych.