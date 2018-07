Szwedka zatrzymała deportację Afgańczyka. Były prokurator: to jest łamanie prawa

Foto: Elin Ersson / Facebook Video: Fakty TVN

"Nie jesteśmy przestępcami, uciekłyśmy przed wojną". Matce z...

W kraju, którego rząd chwali się przyjęciem miliona "uchodźców" z Ukrainy, bardzo trudno jest uzyskać pomoc rzeczywistym uciekinierom z Donbasu. Matka i córka szukały schronienia, ale im poradzono, by wracały do kraju, bo z pewnością znajdzie się tam bezpieczne dla nich miejsce. One znalazły je w Polsce, ale nie na długo. Choć powołują się też na swoje polskie korzenie, zostały zatrzymane i grozi im deportacja.

