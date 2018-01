"Śmierć wichrzycielom". Po fali demonstracji wiece poparcia dla władz





Dziesiątki tysięcy Irańczyków wyszły w środę na ulice, by zademonstrować poparcie dla rządu i potępić osoby odpowiedzialne za protesty trwające od blisko tygodnia - poinformowały media państwowe.

USA wzywają Iran do przywrócenia dostępu do serwisów społecznościowych Biały Dom i... czytaj dalej » Nadająca w języku angielskim telewizja PressTV, transmitująca na żywo przebieg manifestacji, zaznaczyła, że ich uczestnicy "protestują przeciwko przemocy, do której dochodziło w wielu miastach w ostatnich dniach".



Środowe demonstracje odbywały się między innymi w miastach Ahwaz (na południowym zachodzie kraju), Arak (w środkowej części Iranu), Ilam (na zachodzie), Gorgan (na północy) i Kermanszah (na zachodzie).



Demonstranci wymachiwali flagami Iranu i trzymali transparenty z hasłami poparcia dla rządu. Skandowano hasła poparcia dla najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ale też między innymi "Śmierć Ameryce" i "Śmierć Izraelowi". Jak relacjonuje AFP, na transparentach widniały też hasła takie jak "Śmierć wichrzycielom"

Irańczycy na ulicach

We wtorek ajatollah Ali Chamenei oskarżył "wrogów Iranu" o wywoływanie niepokojów społecznych. Zapoczątkowane 28 grudnia protesty przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych z czasem nabrały charakteru antyrządowego.

Według opublikowanych dotąd danych w demonstracjach zginęło co najmniej 21 osób, a od soboty do poniedziałku policja aresztowała około 450 uczestników protestów, z czego 90 procent stanowiły osoby w wieku poniżej 25 lat.