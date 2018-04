USA, Francja i Wielka Brytania przedłożyły w sobotę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji w sprawie Syrii potępiający użycie broni chemicznej w tym kraju oraz postulujący utworzenie niezależnego mechanizmu badania takich incydentów.

Projekt został złożony kilkanaście godzin po tym jak trzy zachodnie kraje zbombardowały w Syrii kilka celów - według wywiadów tych krajów - służących wcześniej do produkcji lub składowania broni chemicznej.

Jak informuje agencja AFP projekt, przygotowany przez Francję, "kategorycznie potępia wszystkie przypadki użycia broni chemicznej w Syrii, a zwłaszcza atak w Dumie z 7 kwietnia" oraz proponuje utworzenie "niezależnego mechanizmu badania przypadków użycia tej broni opartego na zasadach obiektywizmu i profesjonalizmu".



Projekt rezolucji ma charakter kompleksowy i dotyczy aspektów wojskowych, humanitarnych i politycznych sytuacji w Syrii.

Zażądali niezwłocznego rozejmu

Autorzy dokumentu wezwali rząd Syrii do współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej. Zażądali niezwłocznego rozejmu między wojskami rządowymi i rebeliantami a także stworzenia warunków dla "nieskrępowanej pomocy humanitarnej" i ewakuacji medycznej chorych i rannych osób cywilnych.



W części projektu dotyczącej uregulowania politycznego konfliktu mówi się o "konieczności konstruktywnego i bez warunków wstępnych udziału rządu Syrii w rozmowach wewnątrzsyryjskich".



Według źródeł dyplomatycznych, dyskusja nad projektem ma rozpocząć się w poniedziałek, daty głosowania jeszcze nie określono.



Wcześniej w sobotę Rada Bezpieczeństwa odrzuciła rosyjską rezolucję potępiającą ataki sił Zachodu w Syrii. Rezolucja potępiała ataki dokonane w nocy z piątku na sobotę przez USA, Wielką Brytanię i Francję jako "agresję wobec Syrii naruszającą prawo międzynarodowe i Kartę Narodów Zjednoczonych".



Za rosyjskim projektem głosowały, oprócz Rosji, jedynie Chiny i Boliwia. Osiem państw było przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu. Do przyjęcia rezolucji potrzebna jest zgoda co najmniej dziewięciu państw w liczącej 15 członków RB ONZ oraz brak weta ze strony stałych członków Rady - Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i USA.



Rosja oraz rząd w Damaszku zaprzeczają jakoby podczas ataku na Dumę 7 kwietnia użyto broni chemicznej.