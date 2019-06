Legutko ponownie współprzewodniczącym grupy konserwatystów w Parlamencie Europejskim

Foto: The European Parliament Video: Fakty TVN

Profesor Legutko tłumaczy swoje słowa o pedofilii i pederastii

To nie jest żadna pedofilia, to jest pederastia - stwierdził w środę europoseł PiS Ryszard Legutko. To był jeden z najbardziej promowanych przez PiS kandydatów w tych wyborach europejskich. Obrona jego słów okazała się trudna nawet dla polityków PiS-u. W czwartek Ryszard Legutko wydał oświadczenie, że potępia pedofilię. Ojciec Tadeusz Rydzyk też potępia pedofilię, podobnie jak "seksualizację dzieci" - nie tłumacząc, kto za tą seksualizacją stoi.

