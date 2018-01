Po czwartkowym posiedzeniu konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego nie zdecydowała o skierowaniu wniosku o odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa tej instytucji - wynika z informacji, jakie uzyskał w Strasburgu korespondent TVN24 i TVN24 BiS Maciej Sokołowski.

Szef PE i szefowie frakcji będą wcześniej chcieli się spotkać z Ryszardem Czarneckim i Różą Thun i usłyszeć ich wyjaśnienia - dowiedział się Sokołowski.

Czarnecki już zapowiedział spotkanie z szefem PE

Kwestia odwołania Czarneckiego pojawiła się po jego wypowiedzi pod adresem Róży Thun, europosłanki Platformy Obywatelskiej. Czarnecki zaprzecza jednak, by porównał ją do "szmalcowników" z czasów II wojny światowej.

Szefowie największych frakcji w PE oraz przewodniczący obradowali w Strasburgu w czwartkowy poranek.

Mogli dać zielone światło do skierowania wniosku o ukaranie Ryszarda Czarneckiego.Wstrzymali się z podjęciem takiej decyzji.

Zgodnie z art. 20 regulaminu PE, deputowanemu PiS grozi utrata część finansowych przywilejów, a nawet utrata stanowiska wiceprzewodniczącego PE.

Wiadomo, że po czwartkowej decyzji deputowani PE zdecydują o przyszłości Czarneckiego najwcześniej w lutym. Jak dowiedział się Maciek Sokołowski, członkowie konferencji przewodniczących odłożyli podjęcie decyzji do 1 lutego, czyli swojego kolejnego spotkania.

Jeśli Czarnecki straciłby stanowisko, byłby to pierwszy tego typu przypadek w historii izby.

Na czwartkowym spotkaniu przewodniczących frakcji w PE nie zdecydowano również o nowej debacie lub rezolucji o sytuacji w Polsce. Oznacza to, że podczas najbliższej lutowej sesji PE nie zaplanowano do tej pory żadnego punktu dotyczącego naszego kraju - poinformował Maciej Sokołowski.

Do decyzji konferencji przewodniczących odniósł się Ryszard Czarnecki. - Oczywiście spotkam się z przewodniczącym (PE - red.) Antonio Tajanim. Ze spokojem oczekuję tego spotkania i cieszę z się z niego - powiedział. Dodał, że nie będzie spekulować, co wpłynęło na taką decyzję konferencji przewodniczących.

List liderów frakcji

Tydzień temu liderzy czterech grup politycznych europarlamentu - Manfred Weber (EPL), Gianni Pittella (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE) i Philippe Lamberts (Zieloni) - napisali list do szefa izby Antoniego Tajaniego, domagając się odwołania Czarneckiego w związku z jego wypowiedzią nt. europosłanki Róży Thun (PO).

"W informacji opublikowanej na blogu 4 stycznia 2018 r. wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki posunął się daleko, porównując naszą koleżankę Różę Thun do szmalcownika" - piszą w liście, który opublikował Verhofstadt. Wskazują, że Czarnecki w tej sprawie "odmówił przeprosin" w wywiadzie radiowym udzielonym 5 stycznia.

"PiS chce wyprowadzić Polskę z UE"

Sprawa rozpoczęła się od występu Róży Thun wystąpiła w materiale niemiecko-francuskiej telewizji Arte na temat sytuacji polityczno-społecznej w Polsce pod rządami PiS. Pokazano w nim m.in. fragmenty antyrządowych demonstracji.

- O demokrację w Polsce walczyliśmy od dekad, a oni (PiS) chcą to wszystko zniszczyć. Jak tak dalej pójdzie, w Polsce nastanie dyktatura (...). Jak się raz zniszczy demokrację i wolność, to nie wiem jak to odbudować (...). Jestem przekonana, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej - powiedziała Thun w reportażu.



Ryszard Czarnecki komentując wypowiedzi Thun powiedział 3 stycznia w wywiadzie dla portalu niezalezna.pl: "Pani von Thun und Hohenstein wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj. (...) Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein i niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. Miejmy nadzieję, że wyborcy to zapamiętają i przy okazji wyborów wystawią jej rachunek".

Wypowiedź ta potem została opublikowana na jego blogu.

"Nie przeproszę"

W czwartek przed posiedzeniem konferencji przewodniczących Czarnecki powiedział, że nie czuje się winny. - Oceniałem negatywnie, oceniam negatywnie i dalej tak będę oceniał tych polityków w Polsce i te osoby życia publicznego, które atakują nasz kraj na arenie międzynarodowej - powiedział Czarnecki.

Europoseł PiS podkreślił po raz kolejny, że nie ma za co przepraszać Róży Thun. - Porównałem negatywne stanowiska, postawy w polskiej historii średniowiecza, drugiej wojny światowej i obecnie. Jest dla mnie sytuacją nie do przyjęcia, żebym przepraszał za słowa, których nie wypowiedziałem - dodał Czarnecki.

Jednak iderzy grup PE słowa Czarneckiego nazwali "niedopuszczalnymi i poniżającymi", "przekraczającymi granice dyskursu politycznego, na poziomie osobistym i instytucjonalnym".

"Zajadłe ataki, mające zdyskredytować szanowanych europosłów, którzy bronią europejskich wartości, stały się codziennością" - napisali w liście. Autorzy listu chcą, żeby szef PE zastosował wobec Czarneckiego "sankcje zgodnie z zasadami praworządności PE".

