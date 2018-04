03.04.2018 | Donald Trump zaprosił Władimira Putina do Waszyngtonu

Rosyjskiego prezydenta w Białym Domu nie było od 2010 roku, czyli od wizyty Dmitrija Miedwiediewa. Sam Putin natomiast próg siedziby prezydenta USA przekroczył ostatnio 17 lat temu. Pytanie, czy teraz się to zmieni. Bo Donald Trump zaprosił Putina w czasie rozmowy telefonicznej 20 marca, gdy gratulował mu zwycięstwa w wyborach, do Białego Domu. Od tego czasu relacje na linii Moskwa-Zachód zdecydowanie się zmieniły. Po próbie zabójstwa Siergieja Skripala i jego córki, wiele krajów świata, w tym Stany Zjednoczone, zdecydowały się wydalić rosyjskich dyplomatów. Odpowiedź Moskwy była symetryczna. Według zapewnień Białego Domu zaproszenie wciąż jest aktualne. Tymczasem we wtorek z Donaldem Trumpem spotkali się prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

