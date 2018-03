Trump: jest szansa na postęp w stosunkach z Pjongjangiem, choć może to złudna nadzieja Po doniesieniach... czytaj dalej » "Kim Dzong Un przekazał, że godzi się na całkowitą rezygnację z broni jądrowej (denuklearyzację), a nie tylko na zamrożenie programów jądrowych - napisał na Twitterze prezydent USA, Donald Trump. Kim obiecał też, że w okresie poprzedzającym spotkanie na szczycie "nie będzie żadnych prób rakietowych"

"To jest ogromny postęp, ale sankcje będą utrzymane aż do zawarcia porozumienia. Rozpoczęło się planowanie spotkania" - napisał Trump.

Spotkanie Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem, o które poprosił przywódca KRLD za pośrednictwem dyplomatów z Korei Południowej, mogłoby się odbyć w maju. Poinformował o tym w czwartek szef południowokoreańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Czung Uj Jong podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.

To właśnie on wraz z szefem południowokoreańskiej agencji wywiadowczej Suhem Hunem mał przekazać w czwartek list przywódcy KRLD, Kim Dzong Una adresowany do prezydenta Trumpa.

W liście tym zostały określone warunki, jakie Korea Północna stawia przed rozpoczęciem rozmów z Waszyngtonem oraz propozycje Pjonjangu - informowały amerykańskie media. Najważniejsza z nich - jak podkreślały stacje CNN i Fox News - to "zobowiązanie Korei Północnej do natychmiastowego zaprzestania prób balistycznych i testów jądrowych".

Reuters podał, że doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w Białym Domu H.R. McMaster "przekaże wszystkie szczegóły dotyczące propozycji Korei Północnej specjalnym wysłannikom Rady Bezpieczeństwa do spraw Korei Północnej w poniedziałek".

Podczas konferencji prasowej - zapowiadanej wcześniej także przez prezydenta Trumpa - Czung Uj Jong ujawnił, że przekazał prezydentowi Trumpowi szczegółowe sprawozdanie z pobytu delegacji Korei Północnej w Korei Południowej. Delegacja, na której czele stała siostra dyktatora Kim Jo Dzong, odwiedziła ten kraj przy okazji otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu.

Czung Uj Jong zaznaczył, że przywódcy Korei Północnej zależy obecnie na jak najszybszym spotkaniu z prezydentem Trumpem. Dodał, że po rozmowach z prezydentem USA i jego współpracownikowi może potwierdzić, iż do rozmów dojdzie najprawdopodobniej w maju.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 marca 2018