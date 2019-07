Trump wskazał szefa wywiadu. "Da nową jakość"

Nowym dyrektorem Narodowego Wywiadu USA zostanie senator z Teksasu John Ratcliffe - zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Zastąpi on na tej funkcji Dana Coatsa, który urząd będzie sprawować do 15 sierpnia.

"Mam przyjemność poinformować, że wysoko ceniony kongresmen John Ratcliffe z Teksasu zostanie nominowany przeze mnie na stanowisko dyrektora Narodowego Wywiadu. John da nową jakość krajowi, który kocha" - ogłosił w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump.

Źródło: AP/Associated Press/East News Senator z Teksasu John Ratcliffe

Jednocześnie Trump podziękował Coatsowi za służbę Stanom Zjednoczonym.



I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 lipca 2019

Spór Trumpa z szefem Narodowego Wywiadu

Zmiana na stanowisku szefa Narodowego Wywiadu USA jest efektem sporu Costsa z Trumpem w kwestii zagrożeń ze strony Rosji, Iranu i Koreai Północnej. Prezydent USA kilka miesięcy temu otwarcie skrytykował Coatsa, który wraz z dyrektorami innych służb wywiadowczych przedstawił senackiej komisji wywiadu doroczne sprawozdanie na temat globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju.

Źródło: public domain Dan Coats, dotychczasowy szef Narodowego Wywiadu USA

W sporządzonym przez nich raporcie napisano między innymi, że Iran nie podejmuje działań w kierunku budowy bomby atomowej, natomiast według informacji wywiadu Korea Północna zapewne nie zrezygnuje całkowicie z broni jądrowej. W odpowiedzi Trump określił ich wówczas "wyjątkowo biernymi i naiwnymi" w kwestii zagrożenia ze strony Iranu i zasugerował im, że "może powinni wrócić do szkoły".

Trump w przeszłości już nieraz krytykował amerykańskie służby wywiadowcze, szczególnie w kwestiach dotyczących śledztwa w sprawie rosyjskich prób wpływania na przebieg wyborów prezydenckich. W lipcu zeszłego roku po szczycie z Władimirem Putinem w Helsinkach amerykański prezydent publicznie podważył raporty własnych służb, mówiąc, iż wierzy w zapewnienia prezydenta Rosji, że żadnych takich prób nie było.