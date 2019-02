Donald Trump wygłosił doroczne orędzie o stanie państwa. "Będę mieć ten mur"

Video: ENEX

Trump: rządzić nie jako dwie partie, ale jako jeden naród

6.02 | "Chcę, by do naszego kraju przybywali migranci w jak największej ilości, ale muszą tu przyjeżdżać legalnie" - powiedział prezydent Trump w swym dorocznym orędziu. Zaapelował do przedstawicieli obu partii, by wznieśli się ponad podziały i bronili granicy USA.

