Polscy Sprawiedliwi u prezydenta Izraela. "Godna podziwu jest ich odwaga"

Prezydent Izraela Reuwen Riwlin spotkał się w Jerozolimie z polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata.

Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski dla ratujących Żydów Jesteście... czytaj dalej » - Na kartach narodu żydowskiego i na kartach historii całego świata to, co uczynili Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, zapisane jest złotymi literami - powiedział Riwlin, który przywitał się z każdym ze Sprawiedliwych i podziękował delegacji "za przybycie do Jerozolimy".

Prezydent Izraela mówił, że szczególnie wzrusza go obecność Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. - Godna podziwu jest ich odwaga, śmiałość i wyjątkowy humanizm wobec drugiego człowieka - niezależnie, jakiej był narodowości. [To, co zrobili -red.] wymagało niezwykłej siły i odwagi. To wywołuje wzruszenie u każdego człowieka, szczególnie wśród narodu żydowskiego - mówił Riwlin. Przypomniał też, że stosunki między Polakami a Żydami nie zaczynają się wraz ze stosunkami między państwami Izrael i Polską, ale mają swoje tysiącletnie dzieje.

Spotkanie odbyło się w rezydencji prezydenta w Jerozolimie, tuż po mszy świętej, która odprawiona została w Bazylice Grobu Pańskiego na Starym Mieście. Wydarzenie przygotowali obecni na spotkaniu z Riwlinem ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski oraz Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który jest głównym organizatorem IV Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków ratujących Żydów.

"Czynić musimy wszystko, aby to okrucieństwo nigdy więcej nie miało miejsca"

W imieniu polskiej delegacji głos zabrał Kasprzyk. - Czynić musimy wszystko, aby to okrucieństwo, które 80 lat temu wybuchło w Europie, a którego przyczyną była nienawiść, nigdy więcej na świecie nie miało miejsca - podkreślił, przypominając, że w tym roku przypada 80. rocznica agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę. - Od tej agresji zaczęła się gehenna narodu żydowskiego, rozpoczęła się też gehenna narodu polskiego - dodał.

"To są moi bohaterowie". Szewach Weiss o okupacji i Sprawiedliwych Cała moja rodzina... czytaj dalej » - Na szczęście w tych ciemnych czasach, w tych tragicznych czasach, znaleźli się ci, którzy ryzykując własne życie potrafili ocalić drugiego człowieka - podkreślił minister. - Wielu spośród obecnych tutaj jest po raz pierwszy w Izraelu i po raz pierwszy mogło zobaczyć tabliczki ze swoimi nazwiskami i nazwiskami swoich bliskich w Instytucie Yad Vashem. To była niezwykle wzruszająca chwila - zaznaczył i dodał, że na terenie Instytutu Yad Vashem, który upamiętnia ofiary Holokaustu i czci osoby, które w czasie wojny ratowały Żydów "można czuć dumę z tego, że jest się Polakiem".

Dodał też, że biorąc pod uwagę doświadczenie historyczne obu narodów i państw i czerpiąc z tego, co było tragiczne w historii należy "wspólnie budować i dbać teraz o to, aby zapewnić bezpieczeństwo światu. - Myślę, że ta nasza współpraca polsko-izraelska pod tym względem wygląda wspaniale, rozwija się i jest bardzo ważnym elementem światowego ładu - podsumował Kasprzyk.

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata u prezydenta Izraela

W spotkaniu z prezydentem Izraela wzięło udział dziewięciu polskich Sprawiedliwych, którzy po spotkaniu podkreślali, że ich obecność w rezydencji prezydenta Riwlina jest zaszczytem i wielkim podziękowaniem państwa Izrael za ich czyny z okresu niemieckiej okupacji. Obecni byli: Zofia Hołub, Lucjanna Kuźnicka, Janina Rościszewska-Krawczyk, Helena Szarek, Helena Troszczyńska i Krystyna Wiśniewska, a także Zofia Krzyżanowska, której rodzina w czasie okupacji niemieckiej w Pruszkowie ukrywała w mieszkaniu na poddaszu kamienicy w specjalnie przygotowanych schronach, dwie rodziny narodowości żydowskiej.

Obecna była także Jadwiga Gawrych, której ojciec w 1943 r. został rozstrzelany przez Gestapo za ukrywanie Żydów. Byli to m.in. Abram Słomka i Frania Aronson, których rodzina pani Jadwiga ukrywała w leśniczówce w Wólce Czarnińskiej obok Mińska Mazowieckiego. Udzielali też schronienia i pomocy Teresie Zylberberg i jej mężowi Chaskielowi Papierowi, którzy byli ukrywani w stodole na polu i przy lesie. Niestety, na skutek denuncjacji sąsiadki w dniu 18 marca 1943 r. Teresa Zylberberg została zamordowana podczas akcji likwidacyjnej przeprowadzonej przez Niemców.

"Przetrwanie naszej rodziny było cudem". Z Zagłady ocalała dzięki Grupie Berneńskiej Niezwykły pokaz... czytaj dalej » Wśród odznaczonych przez Instytut Yad Vashem był także Stefan Mikołajczyk, który w czasie okupacji jako dorastający chłopiec wspólnie ze swoją rodziną pomagał Żydom ukrywającym się przed niemieckimi zbrodniarzami.

W spotkaniu z Riwlinem wzięli udział także 95-letni kombatanci 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa: kpt. Władysław Dąbrowski i mjr Zbigniew Aleksander Dłużniewski, którzy uczestniczyli w walkach z Niemcami m.in. o Monte Cassino i Ankonę oraz sędzia Bogusław Nizieński - weteran Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, a w latach 1999-2004 Rzecznik Interesu Publicznego i kawaler Orderu Orła Białego.

