"To, co się stało, przypomina wypowiedzenie wojny"

Prezydent Libanu: mamy prawo bronić się przed Izraelem

26.08 | Prezydent Libanu Michel Aoun oświadczył w poniedziałek, że Liban "ma prawo do obrony", a izraelskie naloty dronów na przedmieścia Bejrutu porównał do "wypowiedzenia wojny". Libański premier Saad Hariri zamierza zwrócić się tej sprawie do ambasadorów stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

