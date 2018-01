Prezydent Korei Południowej gotowy spotkać się z Kim Dzong Unem

Prezydent Korei Południowej gotów jest, pod określonymi warunkami, spotkać się północnokoreańskim przywódcą. - Zgodzę się na to spotkanie, jeśli będzie ono mogło przynieść konkretne rezultaty - powiedział w środę Mun Dze In.

Podczas noworocznej konferencji prasowej w Seulu prezydent Korei Południowej podkreślił, że najważniejszym celem jest denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego i zapobieżenie kolejnej wojnie. - Musimy pokojowo rozwiązać kwestię północnokoreańskiego programu nuklearnego - stwierdził Mun Dze In, dodając, że jest zwolennikiem dalszego dialogu z władzami KRLD.

Otwarcie na dialog

Delegacje obu państw koreańskich uzgodniły we wtorek, że przeprowadzą rozmowy na temat złagodzenia napięcia militarnego, poprawy wzajemnych relacji i będą "aktywnie współpracować" podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w lutym w Pjongczangu. Korea Północna zgodziła się wysłać na igrzyska do Korei Południowej swoją delegację i sportowców.



9 stycznia wysocy rangą przedstawiciele władz obu Korei spotkali się w miejscowości Panmundżom w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw na pierwszych od około dwóch lat oficjalnych rozmowach.

W noworocznym orędziu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zadeklarował "otwarcie na dialog" z Seulem. Spotkało się to z życzliwą reakcją władz Korei Południowej, gdzie prezydent Mun Dze In polecił wybranym resortom przygotowanie środków na sfinansowanie udziału sportowców z sąsiedniego kraju w igrzyskach.



Odbędą się one w dniach 9-25 lutego.