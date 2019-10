"Osobiście bardzo chciałbym, aby Brazylia została członkiem OPEC"

Foto: PAP/EPA/STR Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

"O przyzwoitości i honorze i przepraszaniu z panem Bolsonaro...

- To jest endemiczna, długotrwała korupcja, łapownictwo, kupowanie ustaw - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Maciej Stasiński z "Gazety Wyborczej". Jego zdaniem obecny prezydent Brazylii Jair Bolsonaro - zdobył władzę dzięki rozczarowaniu wielu milionów Brazylijczyków do klasy politycznej. - O przyzwoitości i honorze i przepraszaniu z panem Bolsonaro nie ma co rozmawiać - dodał.

»