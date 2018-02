Foto: Reuters TV Video: tvn24

Stawiski o reakcjach po wystąpieniu premiera w Monachium

18.02 | - Jacek Stawiski mówi o reakcjach po wystąpieniu polskiego premiera podczas konferencji w Monachium. Według dziennikarza jest to regres w stosunkach polsko-izraelskich. W stosunku do tego co się działo jeszcze do niedawna po skierowaniu przez prezydenta ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego, a szczególnie po zapoznaniu się z uzasadnieniem jakie prezydent przedstawił w swoim wniosku i uznano ze ten wniosek jest bardzo zasadny i należy poczekać na decyzje trybunału, a dialog może zostać powoli odmrożony.

